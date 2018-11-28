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      Нападение России в Азовском море: Украина передала в Арбитражный суд данные об атаке

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      Украина передала в Арбитражный суд данные об атаке России в Азовском море
      Украина передала в Арбитражный суд данные об атаке России в Азовском море / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины 27 ноября направило в Арбитражный суд информацию об акте агрессии России в Керченском проливе. Именно этот суд рассматривает спор между Украиной и РФ о нарушении последней Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

      Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

      24 канал сообщал, что ранее МИД Украины направил ноту протеста России из-за ареста пленных украинских моряков в оккупированном Крыму.

      В частности, ведомство обратило внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и другим украинским портам.

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      Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив,
      – отметили в МИД.

      Там отметили, что объектом таких остановок стали только те суда, которые следуют в украинские порты. В то же время судна, которые направлялись в российские порты в Азовском море, не претерпели подобных ограничений.

      "Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в Арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств", – добавили в МИД.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      Теги: Водный транспорт Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Судьи Суд Украина – Россия МИД Украины
      Источник: 24 канал
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