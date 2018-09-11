Никаких телефонов: в Белом доме из-за утечки информации ввели новые ограничения

Сначала в Белом доме приказали работникам не брать на рабочее место личные телефоны. Теперь ограничения касаются и служебных устройств: их нельзя приносить на брифинги и совещания.

Об этом информирует CNN.

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Работникам не позволят оставить свои телефоны – даже государственные – в шкафчиках в небольшом зале за пределами Ситуационной комнаты, как это было предложено администрацией ранее. Зато работникам предлагают вернуть устройства в свои офисы, или же размещать их рядом со своими персональными телефонами в шкафчиках, расположенных у входа в Западное крыло,

– пишут в издании.

Отмечается, что еще в начале года глава администрации президента США Джон Келли запретил сотрудникам из Западного крыла Белого дома приносить на рабочее место частные телефоны. В качестве альтернативы сотрудники пользовались служебными устройствами, но теперь их обязали оставлять телефоны на месте, если они идут на брифинг или совещание.

Также сообщается, что правила ужесточили после того, как СМИ обнародовали запись бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с Джоном Келли. Ее уволили со скандалом, после чего вышла книга, в которой Манигол-Ньюман критикует президента Дональда Трампа.

Что известно о скандале с экс-советником Трампа Омаросой Ньюман? Бывшая советница президента США Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что тайком делала запись разговоров в Белом доме. Скандал разгорелся в августе 2018, когда Омароса обнародовала часть записей на одном из американских телеканалов. На них американский президент Дональд Трамп по телефону разговаривает с ней. Он говорит, что узнал о ее увольнении из новостей и не хочет, чтобы она покидала пост. Женщина же ответила, что руководитель аппарата Белого дома Джон Келли отметил, что именно Трамп хочет ее увольнения. Президент это не подтвердил.



Омароса Маниголт-Ньюман также утверждает, что ее уволили в Ситуационной комнате, где действуют усиленные меры безопасности.



В Белом доме считают, что Омароса нарушила закон, записывая приватные разговоры. Дональд Трамп также назвал ее очень сомнительной женщиной.