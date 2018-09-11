12:46
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 15°C
  • среда
    23°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Никаких телефонов: в Белом доме из-за утечки информации ввели новые ограничения

63 Читати новину українською
В Белом доме будут действовать новые ограничения для телефонов
В Белом доме будут действовать новые ограничения для телефонов / Фото из открытых источников

Сначала в Белом доме приказали работникам не брать на рабочее место личные телефоны. Теперь ограничения касаются и служебных устройств: их нельзя приносить на брифинги и совещания.

Об этом информирует CNN.

Читайте также: Трамп продлил чрезвычайное положение в США: известно почему

Работникам не позволят оставить свои телефоны – даже государственные – в шкафчиках в небольшом зале за пределами Ситуационной комнаты, как это было предложено администрацией ранее. Зато работникам предлагают вернуть устройства в свои офисы, или же размещать их рядом со своими персональными телефонами в шкафчиках, расположенных у входа в Западное крыло,
– пишут в издании.

Отмечается, что еще в начале года глава администрации президента США Джон Келли запретил сотрудникам из Западного крыла Белого дома приносить на рабочее место частные телефоны. В качестве альтернативы сотрудники пользовались служебными устройствами, но теперь их обязали оставлять телефоны на месте, если они идут на брифинг или совещание.

Также сообщается, что правила ужесточили после того, как СМИ обнародовали запись бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с Джоном Келли. Ее уволили со скандалом, после чего вышла книга, в которой Манигол-Ньюман критикует президента Дональда Трампа.

Что известно о скандале с экс-советником Трампа Омаросой Ньюман? Бывшая советница президента США Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что тайком делала запись разговоров в Белом доме. Скандал разгорелся в августе 2018, когда Омароса обнародовала часть записей на одном из американских телеканалов. На них американский президент Дональд Трамп по телефону разговаривает с ней. Он говорит, что узнал о ее увольнении из новостей и не хочет, чтобы она покидала пост. Женщина же ответила, что руководитель аппарата Белого дома Джон Келли отметил, что именно Трамп хочет ее увольнения. Президент это не подтвердил.

Омароса Маниголт-Ньюман также утверждает, что ее уволили в Ситуационной комнате, где действуют усиленные меры безопасности.

В Белом доме считают, что Омароса нарушила закон, записывая приватные разговоры. Дональд Трамп также назвал ее очень сомнительной женщиной.

Теги: Новости политики Новости США Скандал Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
сегодня, 12:01 В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
Дід Панас
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сегодня, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
сегодня, 10:00 Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 сентября, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 сентября, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Какого цвета платье: части людей угрожает психоз
 15 октября 2015 , 14:37
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук