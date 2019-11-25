Николай Кулеба с детьми попал в ДТП: все новости

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию. Все участники аварии получили серьезные травмы, старший сын Кулебы Тимофей пока не пришел в себя. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, однако на видео видно – Кулеба поехал на красный свет.

Николай Кулеба попал в ДТП: когда и где

Важно: Николай Кулеба попал в ДТП: все, что известно о нем и его семье

Авария произошла вечером в воскресенье, 24 ноября, на перекрестке в селе Чабаны Киевской области. В автомобиль уполномоченного по правам ребенка справа влетел микроавтобус. В сеть уже попало видео с места аварии, на котором видно – автомобиль Николая Кулебы начал движение на красный свет.

Видео аварии (осторожно, некоторые кадры могут вас шокировать!)

Николай Кулеба – уполномоченный президента по правам ребенка с 2014 года. В июне 2019 года новоизбранный Президент Владимир Зеленский переназначил его на эту должность.

В 2001 году основал, а в 2002-м возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце". Организация занималась реабилитацией детей улицы и создавала специальные центры помощи им. В 2006 году Николай Кулеба возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей". Украинский омбудсмен по правам ребенка женат и воспитывает с женой четырех детей.

ДТП с участием Николая Кулебы: смотрите фото

Знайте больше: ДТП с Кулебой: подробности о состоянии всех пострадавших

Каково состояние пострадавших?

В аварии серьезно пострадали двое сыновей Кулебы – 19-летний Тимофей и 10-летний Елисей, сам Кулеба и водитель микроавтобуса. Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания, состояние детского омбудсмена – средней тяжести, угрозы жизни нет. У Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы:

закрытую черепно-мозговую травму,

закрытую травму грудной клетки,

закрытую травму живота,

многочисленные переломы ребер с обеих сторон,

ушиб легких,

пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких – 24 канал).

Состояние старшего сына Тимофея – тяжелое. Медики говорят, что юноша – без сознания. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Есть ли угроза жизни, пока не сообщается. Сергей Козак из окружения Кулебы отметил, что Тимофей находится в коме, за его жизнь борются врачи.

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете". По словам знакомого Николая Кулебы Сергея Козака, у мальчика сломан таз и челюсть, также ушибы различной степени.

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы, находится в Киево-Святошинской больнице. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Сам омбудсмен по правам детей в Фейсбуке поблагодарил всех, кто поддерживал его и заботился о его здоровье и здоровье его детей.

Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва,

– написал он на своей фейсбук-странице.

Смотрите также: Николай Кулеба попал в ДТП: появилось видео момента столкновения



Фото с места ДТП / Фейсбук-страница Антона Геращенко

Что грозит виновнику ДТП?

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи в случае, если у пострадавшего тяжелые травмы, предусматривает заключение виновника срок от 3 до 8 лет.

На опубликованном видео аварии заметно, что Кулеба выехал на красный свет, а другой участник ДТП, вероятно, превысил скорость.



Момент столкновения / Скриншот

На перекрестке, где в воскресенье, 24 ноября, произошло ДТП с участием автомобиля детского омбудсмена Николая Кулебы, только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий.

Читайте также: Антон Геращенко 11 раз правил свое сообщение о ДТП с Кулебой

Местные утверждают, что аварии там случаются едва ли не каждый день и даже неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка. Однако местные власти отказывается сносить перекресток для удобства жителей новостроек, расположенных рядом.