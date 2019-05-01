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      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле

      681
      Украине и России не по пути
      Украине и России не по пути / Фото из открытых источников

      "Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства" – сказал Владимир Путин.

      Заявление – яркое свидетельство мира фантазий, в котором живет глава российской власти. Отсутствия связи с реальностью. Непонимания, что сотворил, куда привел Россию.

      Подло напасть на соседнюю страну, ударить ее ножом в спину, нарушить договоры, отнять часть территории, развязать войну на другой ее части. Вести войну. Убить тысячи. Сделать беженцами сотни тысяч. Врать. Годами оскорблять Украину на государственном телевидении...

      И после всех совершенных российскими властями преступлений, говорить о "совместном гражданстве", уверять, что "у России и Украины много общего, договоримся".

      Что же вы напали на соседнюю страну? Вместо того, чтобы договариваться? Если считаете, что "много общего"? Кроме того, у России другая проблема. Правящая верхушка и остальной народ живут хоть и с общим гражданством, но в разных мирах. У этих миров все меньше общего. Потому что власть несменяема, нет свободных выборов. Как в Украине, Европе, Америке.

      Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной, повернитесь лицом к России, к своему народу. И попробуйте с ним договориться.

      С теми, кто против свалок, против сокращений, против маленьких зарплат, против пыток, уничтожения выборов, несменяемости властей, против вашей коррупции.

      Давайте, давайте. Отойдите от чужих границ. Родина ждет. С нетерпением.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости политики Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Российская пропаганда Публикации
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