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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Нормандская встреча: Зеленский объявил о полном прекращении огня на Донбассе до конца года

      28 Читати новину українською
      Полное прекращение огня должно состояться до 31 декабря 2019 года / mil.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по результатам нормандской встречи объявил, что стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

      Лидеры "нормандской четверки" договорились о полном доступе миссии ОБСЕ на Донбассе.

      К теме: Новая встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в марте, – Меркель

      Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал о расширении мандата миссии ОБСЕ для осуществления наблюдения в зоне конфликта. Наблюдатели имеют право 24 часа в сутки осуществлять свои функции.

      Также состоится разминирование территории Донбасса.

      Отметим, что саммит в нормандском формате 9 декабря во Франции завершился. По его итогам лидеры стран "нормандской четверки" Зеленский, Путин, Меркель и Макрон дали совместную пресс-конференцию. Во время мероприятия Макрон говорил о предыдущих успехах мирного процесса, а Меркель заявила, что стороны договорились уже и о следующей встрече.

      Меркель также напомнила об успехах мирного процесса – в частности, о мосте в Станице Луганской, который много значит для людей, и о формуле Штайнмайера.

      Смотрите видео пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Нормандская встреча 2019 Новости Украины Новости политики Война на Донбассе
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