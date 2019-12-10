Нормандская встреча: Зеленский объявил о полном прекращении огня на Донбассе до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по результатам нормандской встречи объявил, что стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

Лидеры "нормандской четверки" договорились о полном доступе миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал о расширении мандата миссии ОБСЕ для осуществления наблюдения в зоне конфликта. Наблюдатели имеют право 24 часа в сутки осуществлять свои функции.

Также состоится разминирование территории Донбасса.

Отметим, что саммит в нормандском формате 9 декабря во Франции завершился. По его итогам лидеры стран "нормандской четверки" Зеленский, Путин, Меркель и Макрон дали совместную пресс-конференцию. Во время мероприятия Макрон говорил о предыдущих успехах мирного процесса, а Меркель заявила, что стороны договорились уже и о следующей встрече.

Меркель также напомнила об успехах мирного процесса – в частности, о мосте в Станице Луганской, который много значит для людей, и о формуле Штайнмайера.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: