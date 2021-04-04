Мир отмечает католическую Пасху. Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Катар. От COVID-19 умер главный врач Харьковской городской больницы Борис Менкус. В сеть слили личные данные 533 миллионов пользователей фейсбука. Такими были главные новости 4 апреля.

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Мир отмечает католическую Пасху

Источник: 24 канал

Весь мир в воскресенье, 4 апреля, отмечает католическую Пасху. В этот день христиане западного обряда празднуют воскресение Иисуса Христа.

В Соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск отслужил традиционную пасхальную службу. Уже 2 год подряд богослужение совершается в условиях карантина. Именно поэтому в храме присутствовали только примерно 200 человек.

Впоследствии Папа Римский произнес верующим традиционное послание Urbi et Orbi.

Что сказал Папа Римский Франциск

В своем обращении понтифик упомянул Украину. Папа Римский отметил: он надеется, что Бог даст вдохновение правителям по всему миру и они смогут остановить погоню новых вооружений.

Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны. Пусть же даст пленным во время конфликтов, особенно в восточной Украине и в Нагорном Карабахе, целыми и здоровыми вернуться к своим семьям,

– пожелал понтифик.

Папа Римский заявил, что мир сейчас переживает слишком много войн и насилия. Человечество страдает от пандемии, а также переживает социальный и экономический кризис. Кроме того, не прекращаются вооруженные конфликты.

Понтифик обратился к Богу с просьбой поддержать людей, которые потеряли своих родных, а также тех, кто сейчас болеет. Папа Римский также вспомнил о врачах, медсестерах и медбратьях.

Особое внимание понтифик уделил вопросу вакцинации. Папа Франциск подчеркнул, что прививки – существенный элемент борьбы с коронавирусом.

Папа Римский призвал мир в духе "интернационализма вакцин" приложить совместные усилия и способствовать взаимному делению вакцин с беднейшими странами.

Поздравление Зеленского

Владимир Зеленский поздравил всех верующих с праздником. Украинский лидер подчеркнул, что Пасха – это праздник жизни.

Пандемия заставила отказаться от громких массовых празднований, однако торжественный день можно провести с родными и обменяться положительными эмоциями.

"Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома и ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильна и дома", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Пасха в разгар коронавируса – это испытание. Украинцам стоит вспомнить о важности общения и взаимной поддержке.

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Зеленский прибыл в Катар

Источник: фейсбук Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Катар. Во время официального визита президентская чета проведет ряд важных встреч.

Детали

У Зеленского запланированы встречи с лидером Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром и министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.

Во время встреч политики обсудят политические, торгово-экономические, инвестиционные, аграрные, энергетические и военно-технические вопросы.

Кроме того, в Офисе Президента анонсировали подписание ряда важных двусторонних документов.

Заметьте! Во время визита в Катар Елена Зеленская уже продемонстрировала новый безупречный образ. Первая леди выбрала шелковую длинную юбку и черный элегантный жакет.

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Умер Борис Менкус

Источник: пресс-служба Харьковского городского совета

В возрасте 69 лет умер главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. На протяжении 6 месяцев медик боролся за жизнь.

Детали

Еще в октябре Менкус подхватил коронавирус.

Он обострил хронические болезни врача. В частности, сахарный диабет.

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что "харьковчане и вся медицинская общественность скорбят о потере большого профессионала и замечательного человека".

У Менкуса осталось 2 сыновей. Один из них пошел по стопам отца и учится на медика.



Борис Менкус / City.kharkov

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В сеть слили данные пользователей фейсбука

Источник: Insider

На хакерском форуме опубликовали номера телефонов 533 миллионов пользователей фейсбука. Эксперт по вопросам безопасности Дэйв Уолкер рассказал, что в список "слитых" контактов попал и сам Марк Цукерберг.

Какие данные слили в сеть

Адреса;

электронные почты;

биографические сведения.

Всего пострадали жители 106 стран. Среди крупнейших "счастливчиков" Тунис (41 миллион пользователей), Италия (36 миллионов), США (32 миллиона пользователей), Саудовская Аравия (29 миллионов), Турция и Франция (по 20 миллионов пользователей).