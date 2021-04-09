В Великобритании умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II. Заключенного активиста Сергея Стерненко отпустили под круглосуточный домашний арест. Рейтинг Владимира Зеленского увеличился на 0,2%. На Харьковщине усиливают каратин, а в Ивано-Франковской области – ослабляют. Такими были главные новости 9 апреля.

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Смерть принца Филиппа

Источник: BBC

В Великобритании умер принц Филипп, герцог Эдинбургский. Монарху было 99 лет, до своего столетнего юбилея он не дожил всего 2 месяца.

Точную причину смерти принца пока не сообщили. Однако в последние месяцы жизни он испытывал проблемы со здоровьем. В частности, пережил операцию на сердце.

С глубокой скорбью Ее Величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке,

– говорится в сообщении Букингемского дворца.

Аналогичные сообщения опубликовали на официальных аккаунтах семьи принца Уильяма и принца Чарльза.

Информацию о дате и месте похорон принца Филиппа пока не обнародовали. В то же время известно, что сам монарх хотел военное прощание "без шума". Траурная церемония может быть камерной и без присутствия журналистов.

Принц Филипп имеет право покоиться в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Однако, в соответствии с желаниями монарха, его могут похоронить в Королевской усыпальнице недалеко от Виндзорского замка.

Британский премьер Борис Джонсон заметил, что принц Филипп был одним из последних жителей страны, кто участвовал во Второй мировой войне.

Обратите внимание! Владимир Зеленский уже выразил соболезнования британской королевской семье. Украинский президент назвал смерть принца Филиппа невосполнимой потерей. Зеленский отметил, что монарх "прожил большую жизнь, чтобы служить своему народу и служить примером для будущих поколений".

Что известно о принце Филиппе

Принц Филипп родился в 1921 году на греческом острове Корфу.

Происходил из монаршего рода. В частности, был внуком короля Греции – Георга I.

Чтобы жениться на британской королеве Елизаветой ІІ, принц Филипп отказался от всех титулов, которые принадлежали ему по праву рождения.

Именно Елизавета называла мужа своей "силой". В счастливом браке супруги прожили более 73 лет.

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Стерненко под домашним арестом

Источник: 24 канал

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному активисту Сергею Стерненко. Активиста больше не будут удерживать в СИЗО, однако он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Кроме того, под домашний арест отпустили активиста Руслана Демчука.

Стерненко отметил, что на этом борьба за свободу еще не закончилась.

Пребывание под домашним арестом лучше, чем в тюрьме. Но дальше главное – рассмотрение по существу,

– заявил активист.

По словам Стерненко, "изменение меры пресечения еще ничего не значит, поэтому не расслабляемся". Активист также поблагодарил соратников за поддержку и заверил, что они – лучшие.

Согласно решению суда у Стерненко и Демчука также забрали загранпаспорта.

Заседание Одесского апелляционного суда по делу Стерненко: смотрите видео



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

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Рейтинг Зеленского вырос

Источник: "Рейтинг"

По данным социологической группы "Рейтинг" в апреле 2021 года президентский рейтинг Владимира Зеленского вырос на 0,2%. Сейчас за действующего украинского лидера готовы проголосовать 24,9% тех, кто намерен принять участие в выборах и уже определился с кандидатом. В марте этот показатель составлял 24,7%.

В тройку лидеров также вошли пятый президент Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Свежий президентский рейтинг

Владимир Зеленский – 24,9% тех, кто намерен принять участие в выборах и уже определился с кандидатом;

Петр Порошенко – 13,1%;

Юлия Тимошенко – 12,1%;

Юрий Бойко – 11,9%;

Игорь Смешко – 6,8%;

Владимир Гройсман – 5,1%;

Олег Ляшко – 4,9%;

Дмитрий Разумков – 4,8%;

Евгений Мураев – 4,6%;

Андрей Садовый – 2,6%;

Арсений Яценюк – 2,2%;

Олег Тягнибок – 1,8%;

Кира Рудик – 0,4%.

Обратите внимание! Опрос проводили в течение 6 – 7 апреля. В нем приняли участие 2 500 жителей Украины. Метод опроса: CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Изменения в карантинных зонах Украины

Источник: 24 канал

С 11 апреля Харьковская область переходит в красную карантинную зону. Ограничения будут действовать с 00:00.

С 10 апреля Прикарпатье будет в желтой зоне карантина. Ограничения отменят с 00:00.

Кроме того, уже в ближайшее время карантин удастся ослабить также на Закарпатье.

Министр Олег Немчинов отметил, что "красная зона сейчас фактически перемещается с Запада в Центр и на Восток".

Заметьте! По состоянию на 9 апреля в Украине обнаружили 1 823 674 случая COVID-19. К сожалению, жертвами коронавируса стал 36 381 человек.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала