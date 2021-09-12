Загадочная смерть судьи Писанца, обострение на Донбассе: главные новости 12 сентября

Под Киевом нашли мертвым известного судью Писанца. Обострение на фронте: боевики убили еще одного украинского военного. В ОП рассказали о встрече Зеленского с Путиным и о нормандском формате. В Украине чтят память жертв сталинских депортаций. Ждали 20 лет: ФБР наконец-то обнародовало секретный документ о терактах 11 сентября. Таковы были главные новости 12 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

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Под Киевом нашли мертвым известного судью Писанца

Джерело: Нацполиция

В селе Погребы Броварского района Киевской области, 11 сентября нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца. Накануне мужчина отдыхал у знакомого и оказался в эпицентре конфликта. Владельцем дома является военный в отставке.

По информации издания "Обозреватель", вечером, 11 сентября, на месте трагедии гостил следователь Соломенского РУП ГУНП в Киеве.

Мужчины распивали алкоголь. Впоследствии между ними вспыхнул конфликт. По данным СМИ, судья нанес телесные повреждения одному из участников застолья. Сразу после этого Писанец вроде бы зацепился и упал.

Товарищи вызвали скорую и пытались оказать судье первую помощь, но спасти Писанца не удалось.

Издание "Сегодня" написало, что у Писанца мог оторваться тромб, ведь на теле судьи якобы не обнаружили видимых повреждений. Дело будет расследовать ГБР по статье об умышленном убийстве.

Что известно о деятельности Виталия Писанца

Писанцу было 53 года. Он получил образование в Харьковской национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Учился на специальности "правоведение".

Карьеру начал как судья Свердловского городского суда Луганской области. Эту должность он занимал с 1998 по 2015 год.

С 2015 года был судьей Печерского райсуда Киева. С тех пор фигурировал в скандалах. В частности принял решение о снятии ареста с имущества главы МВД времен президентства Януковича Виталия Захарченко.

Более того, председательствовал в разбирательствах изменения меры пресечения подозреваемых по делу Шеремета. Тогда адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что имеет сомнения относительно объективного автоматического распределения дела на судью Писанца.

Обострение на фронте: боевики убили еще одного украинского военного

Источник: фейсбук ООС

С начала суток 12 сентября пророссийские боевики 3 раза срывали тишину и открывали огонь в сторону украинских позиций. К сожалению, один наш защитник погиб.

Возле Нью-Йорка враг стрелял из автоматических станковых гранатометов, в направлении Невельского – из стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В результате обстрела боевиков военный получил ранение и погиб.

Погибший-27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области.

Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!

– отметили в 503 батальоне.



На Донбассе погиб 27-летний Артур Голуб / Коллаж 24 канала

Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник.

Украинские бойцы были вынуждены открыть ответный огонь. О нарушениях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

Известно имя военного, погибшего накануне

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и друзьям героя.

Источник: Областной ресурсный центр по вопросам помощи участникам АТО и ВПО

Возле села Причепиловка Луганской области российские боевики 11 сентября убили украинского защитника, сержанта Алексея Куленко. У героя остались 3 детей.



В Луганской области оккупанты убили воина из Кировоградской области / Коллаж 24 канала

На военную службу героя призвали весной 2021 года.

Председатель Кировоградской ОГА Мария Черная рассказала, что воин был родом из села Покотилово Кировоградской области.

Куленко служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Несовместимое с жизнью осколочное ранение герой получил во время боевого дежурства.

Обострение на Донбассе: что известно

В течение суток 11 сентября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. Боевики били из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Погибли 2 украинских героев, еще 9 – получили ранения, а 1 боец – боевое травмирование.

В течение 8 – 9 сентября оккупанты массово били в сторону украинских позиций. В результате пострадали 9 украинских защитников, 6 из них получили акубаротравмы.

В ОП рассказали о встрече Зеленского с Путиным

Источник: "Дом"

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в любое время на нейтральной территории. Однако в Кремле не желают обсуждать вопрос оккупированного Крыма. Без этой темы во встрече нет смысла.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Москва не готова выносить вопрос Крыма на повестку дня.

По словам представителя, переговоры по встрече ведутся, но все зависит от России.

Никифоров подчеркнул, важно, чтобы на этой встрече был вопрос об оккупации Россией части территории Украины.

В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России – согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять,

– считает Никифоров.

В ОП назвали условие нормандской встречи

Источник: "Дом"

Сергей Никифоров заявил, что вопрос проведения встречи пока не решали среди президентов. Но Владимир Зеленский хотел бы, чтобы состоялся нормандский саммит. Другие участники, по мнению спикера, тоже имеют такое же желание. Лидеры могли бы встретиться для достижения конкретного результата.

Также Никифоров говорил о конкретных результатах встречи. Например, по обмену пленными.

В этом формате есть постоянный контакт между сторонами, какие-то переговоры продолжаются. Ждем, что могут быть какие-то конкретные договоренности, чтобы их потом своим присутствием на самом высоком уровне подтвердили лидеры "нормандской четверки",

– сказал пресс-секретарь.

Теперь вопрос о проведении саммита решается на уровне советников и министров иностранных дел. Поэтому подробнее об уровне подготовки Никифоров не смог рассказать.

В Украине чтят память жертв сталинских депортаций

Источник: 24 канал

Во второе воскресенье сентября в Украине чтят память жертв сталинского принудительного выселения. В 1944 – 1951 годах от насильственной депортации пострадали 700 тысяч украинцев.

Для определения советско-польской границы 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением": украинского – с территории Польши в УССР и польского – с территории Украины в Польшу.

Установление новых государственных границ в Европе стало основанием принудительного выселения.

Фактически, это было принудительное переселение этнических украинцев в восточные и южные области нашего государства.

Принудительная депортация украинцев из этнических земель: смотрите архивное видео

Выселение сопровождалось нарушением прав и свобод человека, полным запретом возвращения на родные земли, изъятием имущества.

В итоге – привело к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставило под угрозу уничтожение ряда этнографических групп украинского народа.

Ждали 20 лет: ФБР наконец обнародовало секретный документ о терактах 11 сентября

Источник: Associated Press

Через 20 лет после трагедии Федеральное бюро расследований опубликовало доклад по этому делу. Документ рассказывает, кто оказал материально-техническую поддержку саудовским угонщикам самолетов перед ужасным терактом.

Материалы дела рассекретили в рамках указа президента США Джо Байдена в 20-ю годовщину со дня трагедии.

В документе есть интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии.

По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким угонщикам самолетов.

Комиссия не обнаружила "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой".

Однако отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.

Особое внимание ФБР уделило первым двум похитителям – Навафу аль-Хазму, Халиду аль-Михдхару.

В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в Южную Калифорнию, они встретили в ресторане гражданина Саудовской Аравии, по имени Омар аль-Баюми. Он помог им найти и арендовать квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.

Родные погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет требовали власти обнародовать засекреченный раздел отчета. По мнению ряда американских политиков, а также родственников погибших в терактах, засекреченные 28 страниц документа могли содержать данные, что лица, связанные с властями Саудовской Аравии и которые поддерживали связь с исполнителями терактов, знали об их намерениях совершить теракты.

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