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Під Києвом знайшли мертвим відомого суддю Писанця

Джерело: Нацполіція

У селі Погреби Броварського району, що на Київщині, 11 вересня знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця. Напередодні чоловік відпочивав у знайомого та опинився в епіцентрі конфлікту. Власником будинку є військовий у відставці.

  • За інформацією видання "Обозреватель", ввечері 11 вересня на місці трагедії гостював слідчий Солом'янського РУП ГУНП у Києві.
  • Чоловіки розпивали алкоголь. Згодом – між ними спалахнув конфлікт. За даними ЗМІ, суддя наніс тілесні ушкодження одному з учасників застілля. Відразу після цього Писанець начебто перечепився та впав.
  • Товариші викликали швидку та намагалися надати судді першу допомогу, але врятувати Писанця не вдалося.

Видання "Сегодня" написало, що у Писанця міг відірватися тромб, адже на тілі судді начебто не виявили видимих ушкоджень. Справу розслідуватиме ДБР за статтею про умисне вбивство.

Що відомо про діяльність Віталія Писанця

  • Писанцю було 53 роки. Він здобув освіту у харківській Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Навчався на спеціальності "правознавство".
  • Кар'єру почав як суддя Свердловського міського суду Луганської області. Цю посаду він обіймав з 1998 до 2015 року.
  • З 2015 року був суддею Печерського райсуду Києва. З того часу фігурував у скандалах. Зокрема ухвалив рішення про зняття арешту з майна глави МВС часів президентства Януковича – Віталія Захарченка.
  • Ба більше, головував у розглядах зміни запобіжного заходу підозрюваних у справі Шеремета. Тоді адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця.

Загострення на фронті: бойовики вбили ще одного українського військового

Джерело: фейсбук ООС

Від початку доби 12 вересня проросійські бойовики 3 рази зривали тишу та відкривали вогонь у бік українських позицій. На жаль, один наш захисник загинув.

Біля Нью-Йорка ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів, в напрямку Невельського – із стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. У результаті обстрілу бойовиків військовий зазнав поранення та загинув.

Загиблий – 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області.

Братику, твоя військова родина обіцяє – виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!
наголосили у 503 батальйоні.

Загинув військовий
На Донбасі загинув 27-річний Артур Голуб / Колаж 24 каналу

Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував захисник.

Українські бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. Про порушення окупантів повідомили представникам ОБСЄ.

Відоме ім'я військового, який загинув напередодні

Джерело: Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та ВПО

Біля села Причепилівка на Луганщині російські бойовики 11 вересня вбили українського захисника, сержанта Олексія Куленка. У героя залишилися 3 дітей.

Загинув військовий
На Луганщині окупанти вбили воїна з Кіровоградщини / Колаж 24 каналу

  • На військову службу героя призвали навесні 2021 року.
  • Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна розповіла, що воїн був родом з села Покотилово на Кіровоградщині.
  • Куленко служив у 17-у окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
  • Несумісне з життям осколкове поранення герой отримав під час бойового чергування.

Загострення на Донбасі: що відомо

У ОП розповіли про зустріч Зеленського з Путіним

Джерело: "Дом"

Президент Володимир Зеленський хоче зустрітись з Володимиром Путіним у будь-який час на нейтральній території. Проте у Кремлі не бажають обговорювати питання окупованого Криму. Без цієї теми у зустрічі немає сенсу.

  • Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Москва не готова виносити питання Криму на порядок денний.
  • За словами речника, переговори щодо зустрічі ведуться, але все залежить від Росії.
  • Никифоров підкреслив, важливо, аби на цій зустрічі було питання про окупацію Росією частини території України.

У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії – чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти,
– вважає Никифоров.

У ОП назвали умову нормандської зустрічі

Джерело: "Дом"

Сергій Никифоров заявив, що питання проведення зустрічі наразі не вирішували серед президентів. Та Володимир Зеленський хотів би, аби відбувся нормандський саміт. Інші учасники, на думку речника, теж мають таке ж бажання. Лідери могли б зустрітись для досягнення конкретного результату.

Також Никифоров говорив про конкретні результати зустрічі. Наприклад, щодо обміну полоненими.

У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь переговори тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на найвищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки",
– сказав прессекретар.

Тепер питання щодо проведення саміту вирішується на рівні радників й міністрів закордонних справ. Тому детальніше про рівень підготовки Никифоров не зміг розповісти.

В Україні вшановують пам'ять жертв сталінських депортацій

Джерело: 24 канал

У другу неділю вересня в Україні вшановують пам'ять жертв сталінського примусового виселення. У 1944 – 1951 роках від насильницької депортації постраждали 700 тисяч українців.

  • Для визначення радянсько-польського кордону 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням": українського – з території Польщі до УРСР і польського – з території України до Польщі.
  • Встановлення нових державних кордонів в Європі стало підставою примусового виселення.
  • Фактично, це було примусове переселення етнічних українців до східних та південних областей нашої держави.

Примусова депортація українців з етнічних земель: дивіться архівне відео

Виселення супроводжувалося порушенням прав і свобод людини, повною забороною повернення на рідні землі, вилученням майна.

Врешті – призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу.

Чекали 20 років: ФБР нарешті оприлюднило секретний документ про теракти 11 вересня

Джерело: Associated Press

Через 20 років після трагедії Федеральне бюро розслідувань опублікувало доповідь у цій справі. Документ розповідає, хто надав матеріально-технічну підтримку саудівським викрадачам літаків перед жахливим терактом.

Матеріали справи розсекретили у межах указу президента США Джо Байдена у 20-ті роковини з дня трагедії.

  • У документі є інтерв'ю 2015 року з людиною, що подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії.
  • За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.
  • Комісія не не виявила "жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою".
  • Проте відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.

Особливу увагу ФБР приділило першим двом викрадачам – Навафу аль-Хазму, Халіду аль-Міхдхару.

У лютому 2000 року, незабаром після прибуття в Південну Каліфорнію, вони зустріли в ресторані громадянина Саудівської Аравії, на ім'я Омар аль-Баюмі. Він допоміг їм знайти та орендувати квартиру в Сан-Дієго, мав зв'язки з урядом Саудівської Аравії й раніше привертав увагу ФБР.

Що сталося 11 вересня 2001-го у Нью-Йорку: дивіться відео

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