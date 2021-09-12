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Під Києвом знайшли мертвим відомого суддю Писанця
Джерело: Нацполіція
У селі Погреби Броварського району, що на Київщині, 11 вересня знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця. Напередодні чоловік відпочивав у знайомого та опинився в епіцентрі конфлікту. Власником будинку є військовий у відставці.
- За інформацією видання "Обозреватель", ввечері 11 вересня на місці трагедії гостював слідчий Солом'янського РУП ГУНП у Києві.
- Чоловіки розпивали алкоголь. Згодом – між ними спалахнув конфлікт. За даними ЗМІ, суддя наніс тілесні ушкодження одному з учасників застілля. Відразу після цього Писанець начебто перечепився та впав.
- Товариші викликали швидку та намагалися надати судді першу допомогу, але врятувати Писанця не вдалося.
Видання "Сегодня" написало, що у Писанця міг відірватися тромб, адже на тілі судді начебто не виявили видимих ушкоджень. Справу розслідуватиме ДБР за статтею про умисне вбивство.
Що відомо про діяльність Віталія Писанця
- Писанцю було 53 роки. Він здобув освіту у харківській Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Навчався на спеціальності "правознавство".
- Кар'єру почав як суддя Свердловського міського суду Луганської області. Цю посаду він обіймав з 1998 до 2015 року.
- З 2015 року був суддею Печерського райсуду Києва. З того часу фігурував у скандалах. Зокрема ухвалив рішення про зняття арешту з майна глави МВС часів президентства Януковича – Віталія Захарченка.
- Ба більше, головував у розглядах зміни запобіжного заходу підозрюваних у справі Шеремета. Тоді адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця.
Загострення на фронті: бойовики вбили ще одного українського військового
Джерело: фейсбук ООС
Від початку доби 12 вересня проросійські бойовики 3 рази зривали тишу та відкривали вогонь у бік українських позицій. На жаль, один наш захисник загинув.
Біля Нью-Йорка ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів, в напрямку Невельського – із стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. У результаті обстрілу бойовиків військовий зазнав поранення та загинув.
Загиблий – 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області.
Братику, твоя військова родина обіцяє – виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!
– наголосили у 503 батальйоні.
На Донбасі загинув 27-річний Артур Голуб / Колаж 24 каналу
Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував захисник.
Українські бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. Про порушення окупантів повідомили представникам ОБСЄ.
Відоме ім'я військового, який загинув напередодні
Джерело: Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та ВПО
Біля села Причепилівка на Луганщині російські бойовики 11 вересня вбили українського захисника, сержанта Олексія Куленка. У героя залишилися 3 дітей.
На Луганщині окупанти вбили воїна з Кіровоградщини / Колаж 24 каналу
- На військову службу героя призвали навесні 2021 року.
- Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна розповіла, що воїн був родом з села Покотилово на Кіровоградщині.
- Куленко служив у 17-у окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
- Несумісне з життям осколкове поранення герой отримав під час бойового чергування.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Упродовж доби 11 вересня окупанти 14 разів порушили режим тиші. Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
- Загинули 2 українських героїв, ще 9 – отримали поранення, а 1 боєць – бойове травмування.
- Протягом 8 – 9 вересня окупанти масово гатили в сторону українських позицій. У результаті постраждали 9 українських захисників, 6 з них отримали акубаротравми.
У ОП розповіли про зустріч Зеленського з Путіним
Джерело: "Дом"
Президент Володимир Зеленський хоче зустрітись з Володимиром Путіним у будь-який час на нейтральній території. Проте у Кремлі не бажають обговорювати питання окупованого Криму. Без цієї теми у зустрічі немає сенсу.
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Москва не готова виносити питання Криму на порядок денний.
- За словами речника, переговори щодо зустрічі ведуться, але все залежить від Росії.
- Никифоров підкреслив, важливо, аби на цій зустрічі було питання про окупацію Росією частини території України.
У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії – чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти,
– вважає Никифоров.
У ОП назвали умову нормандської зустрічі
Джерело: "Дом"
Сергій Никифоров заявив, що питання проведення зустрічі наразі не вирішували серед президентів. Та Володимир Зеленський хотів би, аби відбувся нормандський саміт. Інші учасники, на думку речника, теж мають таке ж бажання. Лідери могли б зустрітись для досягнення конкретного результату.
Також Никифоров говорив про конкретні результати зустрічі. Наприклад, щодо обміну полоненими.
У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь переговори тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на найвищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки",
– сказав прессекретар.
Тепер питання щодо проведення саміту вирішується на рівні радників й міністрів закордонних справ. Тому детальніше про рівень підготовки Никифоров не зміг розповісти.
В Україні вшановують пам'ять жертв сталінських депортацій
Джерело: 24 канал
У другу неділю вересня в Україні вшановують пам'ять жертв сталінського примусового виселення. У 1944 – 1951 роках від насильницької депортації постраждали 700 тисяч українців.
- Для визначення радянсько-польського кордону 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням": українського – з території Польщі до УРСР і польського – з території України до Польщі.
- Встановлення нових державних кордонів в Європі стало підставою примусового виселення.
- Фактично, це було примусове переселення етнічних українців до східних та південних областей нашої держави.
Примусова депортація українців з етнічних земель: дивіться архівне відео
Виселення супроводжувалося порушенням прав і свобод людини, повною забороною повернення на рідні землі, вилученням майна.
Врешті – призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу.
Чекали 20 років: ФБР нарешті оприлюднило секретний документ про теракти 11 вересня
Джерело: Associated Press
Через 20 років після трагедії Федеральне бюро розслідувань опублікувало доповідь у цій справі. Документ розповідає, хто надав матеріально-технічну підтримку саудівським викрадачам літаків перед жахливим терактом.
Матеріали справи розсекретили у межах указу президента США Джо Байдена у 20-ті роковини з дня трагедії.
- У документі є інтерв'ю 2015 року з людиною, що подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії.
- За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.
- Комісія не не виявила "жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою".
- Проте відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.
Особливу увагу ФБР приділило першим двом викрадачам – Навафу аль-Хазму, Халіду аль-Міхдхару.
У лютому 2000 року, незабаром після прибуття в Південну Каліфорнію, вони зустріли в ресторані громадянина Саудівської Аравії, на ім'я Омар аль-Баюмі. Він допоміг їм знайти та орендувати квартиру в Сан-Дієго, мав зв'язки з урядом Саудівської Аравії й раніше привертав увагу ФБР.
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