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      Новый курорт, парк развлечений и Украинский Голливуд: Зеленский заманивает инвесторов в Украину

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      Зеленский призывает иностранцев инвестировать в Украину
      Зеленский призывает иностранцев инвестировать в Украину / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский призывает иностранный бизнес инвестировать в Украину. Он представил ряд объектов, которые будут реализовывать с привлечением иностранного бизнеса.

      Зеленский представил проекты во время форума YES, который проходит в Киеве.

      У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель,
      – анонсировал президент.

      Актуально! Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

      Во время презентации Зеленский показал несколько проектов, которыми хочет заинтересовать иностранных инвесторов вкладывать в Украину. Вот некоторые из них:

      проект ирригации (орошения) земли в южных регионах Украины – амбициозная задача по превращению пустынных земель в плодородные.

      межуниверситетский IT-кластер в Харькове – городе с наибольшим количеством студентов;

      Украинский Голливуд – центр кинопроизводства в Киеве. Зеленский напомнил, что накануне Верховная Рада приняла закон по содействию кинопроизводству;

      К теме: Топ-6 клипов, снятых мировыми звездами в Киеве

      • новый курорт на побережье Черного моря – это будет абсолютно новый украинский город, построенный с нуля;

      • проекты новых горнолыжных курортов в Славском и Боржаве. По мнению Зеленского у Карпат есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами;

      • пример реновации завода "Промприбор" в Ивано-Франковске – это отличный пример импакт-инвестирования – проект на перекрестке искусства, образования и бизнеса, прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины;

      • развитие острова Хортица – "центр силы нашего национального духа";

      • масштабный парк развлечений для гостей западной и центральной Европы (как Port Aventura в Испании).

      Это – неполный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину. Ждем в гости, будем рады. Вкладывайте деньги в Украину,
      – резюмировал Зеленский.

      ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ФОРУМЕ YES В КИЕВЕ:​
       
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      Теги: Новости Украины Инвестиции Владимир Зеленский Новости политики Новости недвижимости Строительство Форум YES 2019 в Киеве
      Источник: 24 канал
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