Новый курорт, парк развлечений и Украинский Голливуд: Зеленский заманивает инвесторов в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призывает иностранный бизнес инвестировать в Украину. Он представил ряд объектов, которые будут реализовывать с привлечением иностранного бизнеса.

Зеленский представил проекты во время форума YES, который проходит в Киеве.

У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель,

– анонсировал президент.

Актуально! Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

Во время презентации Зеленский показал несколько проектов, которыми хочет заинтересовать иностранных инвесторов вкладывать в Украину. Вот некоторые из них:

• проект ирригации (орошения) земли в южных регионах Украины – амбициозная задача по превращению пустынных земель в плодородные.

• межуниверситетский IT-кластер в Харькове – городе с наибольшим количеством студентов;

• Украинский Голливуд – центр кинопроизводства в Киеве. Зеленский напомнил, что накануне Верховная Рада приняла закон по содействию кинопроизводству;

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• новый курорт на побережье Черного моря – это будет абсолютно новый украинский город, построенный с нуля;

• проекты новых горнолыжных курортов в Славском и Боржаве. По мнению Зеленского у Карпат есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами;

• пример реновации завода "Промприбор" в Ивано-Франковске – это отличный пример импакт-инвестирования – проект на перекрестке искусства, образования и бизнеса, прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины;

• развитие острова Хортица – "центр силы нашего национального духа";

• масштабный парк развлечений для гостей западной и центральной Европы (как Port Aventura в Испании).

Это – неполный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину. Ждем в гости, будем рады. Вкладывайте деньги в Украину,

– резюмировал Зеленский.