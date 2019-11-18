Нужны "дополнительные шаги": Кремль хочет, чтобы Париж и Берлин надавили на Киев до саммита

О безальтернативности выполнения минских договоренностей заявил глава МИД России Сергей Лавров. Однако при этом он считает, что партнеры по "нормандской четверке" Франция и Германия должны выразить свою позицию относительно амнистии боевиков и прямых переговоров Украины с оккупационными администрациями на Донбассе.

Фактически Лавров намекнул, что Париж и Берлин должны были бы надавить на Киев, потому что, мол, амнистия и переговоры с боевиками – неотъемлемая часть минского процесса. Об этом российский министр говорил на пресс-конференции в Москве 18 ноября, пишет УНИАН.

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Руководителя российского МИД беспокоят "ряд высказываний (официального Киева – 24 канал), которые требуют реакции от других участников нормандского формата". Говорится о позиции Украины относительно амнистии пророссийских боевиков на Донбассе и прямых переговорах Киева с оккупационными администрациями псевдореспублик.

Заметим, что официальный Киев неоднократно подчеркивал, что прямых переговоров с оккупационными администрациями не будет: Украина ведет переговоры только с Россией – а не с ее марионетками.

Лавров подчеркнул, что одним из условий, которые выдвигала РФ для организации саммита в нормандском формате (его пока назначили на 9 декабря) являются "дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме". Причем Лавров не только уверен, что среди этих условий – и амнистия, и переговоры с оккупантами, но и убеждает, что Франция и Германия поддерживают такой же подход.

Мы рассчитываем, что они воспользуются своими отношениями с официальным Киевом для того, чтобы и там осознали безальтернативность выполнения полного комплекса минских договоренностей,

– сказал российский министр.

"Такие сигналы из Парижа и Берлина важны, ведь мы слышим из администрации президента Зеленского, членов правительства Украины достаточно противоречивые заявления. В том числе о том, что никакой амнистии – а она обозначена в минских договоренностях – не будет. И что не будет никаких прямых контактов между Киевом, Донецком и Луганском", – добавил Лавров.

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И подытожил: "Мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности, и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минских договоренностей".

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