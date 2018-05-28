Обращался к Путину: "Спасибо за то, что убил моего ребенка", – отец жертвы катастрофы MH17

Нидерландец Ханс де Борст, у которого в взбитом над Донбассом "Боинге" погибла 17-летняя дочь Ельземик, утверждает, что Россия сейчас ведет себя как ребенок, не признавая вину за эту авиакатастрофу. Кроме того, по его убеждению, Кремль ведет агрессивную кампанию против истины, активно распространяет идею о том, что верить нельзя никому.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

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"Сразу после трагедии я написал письмо Путину, в Facebook. Тогда я получил около шести тысяч комментариев на моей странице, со всего мира. И мое письмо переводили на разные языки. Я тогда обратился и к Путину, и к Порошенко, и к лидерам сепаратистов – ко всем со словами: "Спасибо за то, что вы убили моего ребенка!" Я тогда сначала всех обвинил, я рассуждал так: один из этих лидеров точно виноват. то есть я подозревал, что это Россия, но была вероятность тогда, что это Украина или сепаратисты. Поэтому я обратился ко всем", – отметил мужчина.

По его словам, сейчас же от России, когда было доказано, что вина за трагедию лежит на Кремле, нет никаких объяснений касательно этого преступления, а лишь перебрасывание вины на Украину: якобы она тогда не закрыла небо.

Продолжается перекладывание ответственности. Отвечай за себя! Мы предъявили сто доказательств, ракета приехала из твоей страны. Какой смысл говорить в ответ на это, что Украина должна была запретить полеты? Да, должна была, это мы и так знаем. Как ребенок! Ему это неприятно. Зрелый мужчина уже давно признался бы. Но Россия, видимо, не собирается признаваться. Я Путину еще раз написал недавно, после его победы на выборах. Тоже в Facebook, но он не ответил,

– добавляет отец жертвы катастрофы "Боинга 777".

Также Ханс де Борст подчеркнул, вместо этого российские власти через СМИ и социальные сети ведут агрессивную кампанию против истины, активно распространяют идею о том, что верить нельзя никому.

"Россия чрезвычайно в этом преуспела, у нее хорошо получается вводить всех в заблуждение, чтобы все потеряли интерес, перевели внимание на новые сюжеты. Но, наверное, теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал стоически. У главного следователя даже взгляд такой стоический: он никому не позволит выставить себя на посмешище, обругать, нет. Он ни от кого не примет лживую информацию на блюдечке. Он занимается своим делом – расследованием. И это единственно правильный подход ", - поведал он.

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. В связи с этим 25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбивании малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.