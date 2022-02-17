Об агрессии в отношении Украины со стороны России, массовых обстрелах гражданских объектов, а также работе российской пропагандистской машины, читайте в материале 24 канала.

К теме Цинические обстрелы детского сада и лицея: все, что известно об обострениях на Донбассе

Боевики обстреляли Станицу Луганскую

Источник: твиттер Сергея Нещадима

Утром 17 января оккупанты открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской. Снаряды летели в жилые кварталы и попали в детский сад. В заведении находились 20 детей и 18 работников.

Снаряд пробил стену музыкального зала, осколки разлетелись по помещению. К счастью, в этой комнате не было занятий, потому дети не пострадали. Однако трое работников детского сада получили травмы. Контузии получили сторож, работница прачечной и помощница воспитателя. Пострадавших забрали в больницу, они находятся в шоке.

Обстрел детсада в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима

Последствия обстрела детского сада: смотрите видео

Важно! Украинское Министерство иностранных дел сразу же отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент. Зеленский назвал обстрел обширной провокацией со стороны пророссийских сил. А омбудсмен Людмила Денисова обратилась к представительству детского фонда ЮНИСЕФ в Украине.



В то же время, в ЕС сообщили, что внимательно следят за обстрелами, однако пока дополнительных санкций не планируют.

Детским садом боевики не ограничились. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин сообщил, что войска оккупанта также обстреляли железнодорожную станцию ​​Кондрашевская-Новая. Обстрел повредил здание депо и один тепловоз. В то же время и станция, и депо продолжают работу. К счастью, работники травм не получили.

Обстрел железной дороги / Фото из телеграма "Железные смены"

Кстати, после обстрела Станицы Луганской Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, находящийся в зоне проведения ООС, подчеркнул, что армия находится в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечает. Он заверил, что вооруженные силы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задания.

Под обстрел попала Врублевка

Источник: фейсбук Попаснянской военно-гражданской администрации

Кроме того, российские наемники оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки в Луганской области. Обстрел застал 30 учеников и 14 работников, находившихся в лицее. Часть людей были вынуждены прятаться в подвале, некоторых детей забрали родители.

Однако один снаряд попал во двор школы и повредил окна.



След от снаряда в школе / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации

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Россия об отводе войск

Источник: Reuters

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К слову, государство-агрессор проведет плановые командно-штабные военные учения в акватории Каспийского моря. Отмечается, что в них будут участвовать 20 боевых кораблей.

Отношение украинцев к визитам мировых лидеров

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Украинцы в опросе оценили, последние ли визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране.

Половина респондентов уверена, что последние визиты международных лидеров в Украину полезны для страны, еще четверть считает, что это никак не влияет на ситуацию. В то же время, только 17% думают, что такие визиты скорее вредят Украине.

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Львовский городской совет утвердил детальный план подготовки общины к национальному сопротивлению. В нем предусмотрены 5 основных направлений:

основы национально-патриотического воспитания детей,

создание штаба терробороны и обучение местных жителей,

обеспечение подразделений терробороны,

информирование об угрозах и порядке действий в чрезвычайных ситуациях,

забота о бесперебойной жизнедеятельности города.

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