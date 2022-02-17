Об агрессии в отношении Украины со стороны России, массовых обстрелах гражданских объектов, а также работе российской пропагандистской машины, читайте в материале 24 канала.
К теме Цинические обстрелы детского сада и лицея: все, что известно об обострениях на Донбассе
Боевики обстреляли Станицу Луганскую
Источник: твиттер Сергея Нещадима
Утром 17 января оккупанты открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской. Снаряды летели в жилые кварталы и попали в детский сад. В заведении находились 20 детей и 18 работников.
Снаряд пробил стену музыкального зала, осколки разлетелись по помещению. К счастью, в этой комнате не было занятий, потому дети не пострадали. Однако трое работников детского сада получили травмы. Контузии получили сторож, работница прачечной и помощница воспитателя. Пострадавших забрали в больницу, они находятся в шоке.
Обстрел детсада в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима
Последствия обстрела детского сада: смотрите видео
Детским садом боевики не ограничились. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин сообщил, что войска оккупанта также обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Обстрел повредил здание депо и один тепловоз. В то же время и станция, и депо продолжают работу. К счастью, работники травм не получили.
Обстрел железной дороги / Фото из телеграма "Железные смены"
Кстати, после обстрела Станицы Луганской Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, находящийся в зоне проведения ООС, подчеркнул, что армия находится в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечает. Он заверил, что вооруженные силы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задания.
Под обстрел попала Врублевка
Источник: фейсбук Попаснянской военно-гражданской администрации
Кроме того, российские наемники оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки в Луганской области. Обстрел застал 30 учеников и 14 работников, находившихся в лицее. Часть людей были вынуждены прятаться в подвале, некоторых детей забрали родители.
Однако один снаряд попал во двор школы и повредил окна.
След от снаряда в школе / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации
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Россия об отводе войск
Источник: Reuters
Посол России в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что российские войска якобы могут полностью отвести от украинских границ в течение 3 – 4 недель. Он добавил, что уже на следующей неделе все смогут убедиться, что Москва вывела военных с территории Беларуси.
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Отношение украинцев к визитам мировых лидеров
Источник: Рейтинг
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- основы национально-патриотического воспитания детей,
- создание штаба терробороны и обучение местных жителей,
- обеспечение подразделений терробороны,
- информирование об угрозах и порядке действий в чрезвычайных ситуациях,
- забота о бесперебойной жизнедеятельности города.
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Источник: "Эхо Москвы"
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Источник: Reuters
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