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      Очередной переворот Мадуро в Венесуэле

      699
      Захват законодательной власти в Венесуэле / AFP

      2020 решил стартовать без лишней раскачки: вслед за событиями в Ливии и в Иране разгорается ситуация и в Венесуэле, где Диктатор "автобусного парка" Николас Мадуро, незаконно удерживающий власть в течение последнего года, захватил оппозиционный парламент.

      Накануне, в парламенте должно было пройти избрание нового председателя. Перед его началом здание было окружено военными и вооруженными титушками Мадуро, а исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо и других оппозиционных депутатов просто не пропустили внутрь.

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      В результате, с серьезным нарушением необходимого кворума, новым председателем был избран Луис Эдуардо Парра, являющийся пешкой Мадуро.

      Фактически Николас Мадуро совершил очередной переворот и захватил законодательную власть в Венесуэле.

      Большинство стран цивилизованного мира уже успели официально заявить, что итоги данного голосования являются нелегитимными и ими признаны не будут.

      Данный шаг Мадуро еще сильнее обострит и так крайне сложную обстановку в Венесуэле, разрываемую социальным и политическим кризисом, приведя к эскалации конфликта противоборствующих сторон.

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Новости политики Публикации Венесуэла
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