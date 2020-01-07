Очередной переворот Мадуро в Венесуэле

2020 решил стартовать без лишней раскачки: вслед за событиями в Ливии и в Иране разгорается ситуация и в Венесуэле, где Диктатор "автобусного парка" Николас Мадуро, незаконно удерживающий власть в течение последнего года, захватил оппозиционный парламент.

Накануне, в парламенте должно было пройти избрание нового председателя. Перед его началом здание было окружено военными и вооруженными титушками Мадуро, а исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо и других оппозиционных депутатов просто не пропустили внутрь.

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В результате, с серьезным нарушением необходимого кворума, новым председателем был избран Луис Эдуардо Парра, являющийся пешкой Мадуро.

Фактически Николас Мадуро совершил очередной переворот и захватил законодательную власть в Венесуэле.

Большинство стран цивилизованного мира уже успели официально заявить, что итоги данного голосования являются нелегитимными и ими признаны не будут.

Данный шаг Мадуро еще сильнее обострит и так крайне сложную обстановку в Венесуэле, разрываемую социальным и политическим кризисом, приведя к эскалации конфликта противоборствующих сторон.

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