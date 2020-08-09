Проголосовать на нынешних выборах президента Беларуси смогут почти 7 миллионов избирателей, в частности – на 44 иностранных участках. Активнее всего голосуют белорусы в Польше, России и Украине.

В Киеве под посольством Беларуси собралось более 300 желающих проголосовать на выборах президента Беларуси. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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Люди в очереди ожидают по несколько часов. Причиной являются ограничения в связи с коронавирусом. Однако сами избиратели не исключают умышленное затягивание процесса.

Перед входом в участки людей проверяют металлоискателями, предупреждают о запрете фотографировать и снимать на видео. На избирательном участке работает две кабины для голосования.

Таких длинных очередей в Украине не было ни на одних предыдущих выборах президента Беларуси. Люди говорят, пришли, чтобы в их стране наконец произошли изменения.

Как белорусы голосуют в Украине: смотрите видео 24 канала

Выборы президента Беларуси: что стоит знать

9 августа в Беларуси проходят президентские выборы. Действующий президент Александр Лукашенко пытается остаться при власти. Сам он уже успел проголосовать. После этого заявил, что не допустит гражданской войны после выборов.

Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00. В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 миллиона белорусов.

В ночь на 9 августа в Минске появилась военная техника. В городе заметили колонны бронетранспортеров.

Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.

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