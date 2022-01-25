Угроза вторжения России: какие страны предоставляют или блокируют поставки оружия Украине

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль может напасть на Украину в январе – феврале 2022 года. На фоне агрессивной риторики Кремля и скопления войск у украинских границ международные партнеры стали предоставлять Украине оружие. В то же время, некоторые страны воздерживаются от такого шага.

24 канал выяснил, какие страны все же решили протянуть руку помощи Украине, а какие, руководствуясь теми или иными причинами, блокируют это решение.

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200 миллионов долларов от США

Соединенные Штаты Америки в конце 2021 года согласовали военную помощь Украине в 200 миллионов долларов.

Такое решение приняла администрация президента США Джо Байдена, однако не сообщила об этом публично, чтобы не раздражать Россию перед состоявшимися 10 января переговорами в Женеве.

Уже 19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила от США самую большую военную помощь со времен начала войны на Донбассе – Штаты предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это увеличило общий объем помощи до 650 миллионов долларов за 2021 год.

Кстати, уже в 2022 году Штаты предоставили Украине в пределах военной помощи:

В то же время глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что "это еще не конец", то есть США планируют дополнительно посылать оборонную помощь Украине.

22 января американские СМИ сообщили, что чиновники Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий по перемещению военных США поближе к границе с Россией. В течение этой недели президент США должен решить, разместит ли несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе.

Кроме того, 21 января Белый дом сообщил, что предоставят Украине вертолеты Ми-17.

23 января Пентагон сообщил, что в ближайшее время Украина получит ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition.

В Минобороны США заявили, что подтверждают свою жесткую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Также показали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудование для отправки в Украину.



Штаты показали оружие, которое готовят для Украины / Фото информационного портала Пентагона

Украина получит помощь от стран Балтии

Гранатометы SMAW-D предназначены для разрушения крепких конструкций – бункеров, заграждений, стен, легкобронированной техники.

20 января стало известно, что Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять оружие в Украину. Согласие Штатов нужно, если кто-то из союзников захочет передать американское вооружение третьим странам.

Балтийские союзники по НАТО – Эстония, Литва и Латвия теперь могут передать Украине оружие американского производства.

– говорилось в сообщении.

Также там отметили, что это признак "возобновления срочной потребности" из-за угрозы вторжения российских войск.

21 января министры обороны стран Балтии выступили с общим заявлением о передаче оружия Украине. В частности:

Эстония пришлет Киеву переносные противотанковые ракетные комплексы производства Javelin;

посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что речь идет "о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет". Дипломат не назвал цифру, однако заверил, что она действительно впечатляет;

государство готово предоставить Украине больше оружия – например, 122-миллиметровые пушки Д-30. Однако для этого нужно разрешение Германии, которая, по данным СМИ, ответила запретом. Однако официального ответа еще не последовало.

Литва и Латвия предоставят ракетные комплексы

Литва и Латвия предоставят Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что искренне надеется, что Украине не понадобится это переданное вооружение.

Страны Балтии призывают Россию положить конец агрессивному и безответственному поведению,

– заявил Анушаускас.

Помощь на 120 миллионов согласовала Канада

Переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" Stinger поражает вертолеты и самолеты врага, летящие низко как на встречных, так и параллельных курсах.

Во время визита в Киев 18 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна предоставит Украине военное оборудование. Министр заверила, что соответствующее решение примет правительство страны.

Уже 21 января Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.

Кстати, 20 января Канада направила фрегат "Монреаль" в воды Черного моря, чтобы принять участие в операции по поддержке действий НАТО.

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Более того, СМИ написали, что Канада рассматривает возможность предоставления Украине новой партии вооружения. Речь идет о стрелковом оружии и военном снаряжении.

Великобритания предоставила Украине немало оружия

Министр обороны Британии 18 января Бен Уоллес заявил, что Лондон начал поставлять Украине легкое противотанковое вооружение. Такое решение было принято на фоне "угрожающего поведения России".

В этот же день помощь прилетела в Украину. Заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что Украина использует оружие исключительно в оборонных целях. В частности, для защиты:

наших войск;

критической инфраструктуры;

мирного населения от любых проявлений и действий, которые могут привести к эскалации.

Великобритания предоставила оружие Украине / Фото Минобороны Украины

Из-за предоставленного Украине оружия в Кремле началась истерика. Глава российского МИДа Мария Захарова сделала маразматическое заявление о том, что "Москва призывает прекратить содействие в милитаризации Украины и затягивании страны в Альянс".

Более того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что следит за необходимостью расширения объема поставки оборонного оружия для Украины. Министр не исключил ничего, что могло бы помочь самообороне Киева, включая дополнительную помощь. Кроме того:

чиновник объяснил, что Украине уже предоставили 2 тысячи противотанковых гранатометов;

21 января Британия отправила 30 своих военнослужащих в Украину, чтобы они научили ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами;

23 января вице-премьер Доминик Рааб заявил, что в Лондоне считают маловероятной возможность отправления своих военных на границу в случае российского вторжения.

Чехия также пообещала помощь

Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной. Такой союз может защитить Восточную Европу. Также Великобритания готовит новый пакет поддержки Украины – речь об оборонном вооружении.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 20 января заявила, что страна готова оказать Украине военную помощь, однако Киев должен был решить и предоставить перечень оружия и оборудования, в котором нуждаются.

После этого Чехия согласует этот вопрос с Вышеградской четверкой, в которую входят также Польша, Словакия и Венгрия. Может быть, тему обсудят еще с Германией, Австрией или странами Балтии.

Яна Чернохова 21 января объяснила, что на следующей неделе правительство Чехии рассмотрит документ о передаче Украине артиллерийских снарядов.

Чешские СМИ написали, что снаряды калибра 152 миллиметра – дефицитные в Украине, поэтому такая помощь уместна.

Нидерланды готовы предоставить оружие

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 21 января заявил, что страна открыта для поставок оборонного оружия в Украину на фоне угрозы нападения России. Для этого Альянс должен подать запрос.

Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием.

– заявил политик.

Однако пока обращения нет, а предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов. Причиной было опасение возможной эскалации.

В то же время, Палата представителей Нидерландов поддерживает оборонную военную поддержку Украины.

Польша хочет оказать помощь

Президент Польши Анджей Дуда 24 января созвал в Бюро нацбезопасности совещание с представителями правительства. Повод – помощь Украине на фоне угроз нападения России.

В случае российского вторжения, мы готовы на другие шаги помощи в рамках так называемой коалиции желающих в НАТО. Украинцы нуждаются в вооружении, и мы ведем переговоры на эту тему,

– сказал глава Бюро нацбезопасности Павел Солох.

Политик отметил, что об увеличении их войск в Украине речь пока не идет. По его словам, Польша пытается согласовывать все действия с союзниками. Поэтому вскоре по этому поводу проведут польско-американские консультации.

Германия выступает против оружия для Киева

В ходе визита в Украину 17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна не планирует поставлять оборонное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.

У нас есть четкая позиция. То, что было сказано несколькими месяцами раньше, неизменно. Позиция правительства Германии по поставке оружия – известна. Это закреплено также в нашей истории,

– сообщила Анналена Бербок.

По словам главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, продолжит диалог со страной.

Германия не собирается поставлять Украине оружие – смотрите видео

Кроме того, Германия в январе отметилась скандальными заявлениями. В частности:

глава МИД Германии сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT;

канцлер Олаф Шольц попросил немцев "не питать иллюзий" относительно потенциальных новых санкций против России, так как они ударят и по Германии;

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не хочет войны и не является врагом Европы.

Более того, командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. После этого он ушел в отставку, а затем его внесли в базу "Миротворца".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Киев ждет хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для военных. В Германии же сказали, что предоставят Украине только полевой госпиталь.

После ряда скандальных заявлений Дмитрий Кулеба 23 января объяснил, что украинцы "десятилетиями" будут помнить об отказе Германии предоставить оружие.

Швеция не будет посылать Украине оружие

Глава МИД Швеции Анн Линде 24 января заявила, что ее государство не намерено поставлять вооружение в Украину. По словам дипломата, в стране очень строгие правила относительно экспорта оружия. В частности, министр заявила, что Швеция:

поддерживает Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, однако в первую очередь путем большой помощи в области реформ;

готова участвовать в сотрудничестве по вопросам кибербезопасности, которое обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, речь идет о "сильной политической помощи";

не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта.



Помощь Украине на фоне угрозы нападения Кремля / Инфографика 24 канала

Кратко о вероятном нападении Кремля

В конце октября 2021 года американская пресса написала, что Кремль стягивает войска к нашим границам. Впоследствии это подтвердила украинская разведка.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится напасть в конце января – начале февраля 2022 года.

19 января Кремль почти завершил взимание войск. Тогда говори о 127 тысячах российских военных.

24 января командующий ООС Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть 20 февраля 2022 года. В это время заканчиваются Олимпийские игры и завершаются совместные учения России и Беларуси. Добавил, что вторжение может быть поэтапным.

24 января Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что пока что поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отражения агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

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