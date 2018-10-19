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      Отмена оружейного эмбарго США: Украина станет интересна мировим партнерам

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      Заявление Курта Волкера это первая официальная констатация факта – эмбарго снято.
      Заявление Курта Волкера это первая официальная констатация факта – эмбарго снято. / capital.ua

      Намедни, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, во время своего выступления в Атлантическом совете сообщил, что оружейное эмбарго США в отношении Украины отменено. Однако сухое цитирование данного сообщения в новостных лентах абсолютно не передает масштаба данного события.

      Конечно, отмена эмбарго произошла давно и, говорить о новом формате сотрудничества двух стран можно было уже тогда, когда Украина получила первые ПТРК "Джавелин". Но, как известно, не одними ПТРК едины и наших заокеанским партнерам есть еще, что предложить для нужд ВСУ.

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      Уверен, не имеет смысла напоминать о том, что на протяжении четверть века украинский ВПК методично разрушался, а потенциал распродавался. В бытность Виктора Януковича этот процесс лишь ускорился, оставив Украину в весьма плачевном состоянии в 2014-м году перед лицом агрессора. Помимо всего прочего, были введены ограничения на торговлю с нашей страной вооружением и технологиями военного назначения, что значительно тормозило разработку новых видов оружия, а так же модернизацию имеющихся.

      По сути, заявление Курта Волкера это первая официальная констатация факта – эмбарго снято. А раз его сняли США, то их примеру последуют и многие другие страны, ведшие в этом плане довольно осторожную политику и даже при всем желание не содействующие ВПК Украины.

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      Кроме того, не забываем, что после того как Россия из страны открытой для мира превратилась в страну-изгоя, сотрудничество с ней в оборонной сфере для многих оружейных компаний стало весьма рискованным. Разумеется, в условиях отсутствия западных технологий Россия запустила программу импортзамещения, но это уже, как говорится, ее головная боль.

      А вот Украина в этом плане становится для западных компаний весьма привлекательным рынком, ведь проблем в нашем ВПК еще предостаточно и не все из них можно решить своими силами. А решения требовались еще вчера.

      Теперь же меня интересует другой вопрос, с учетом того как развиваются события. Как скоро Украина получит статус STA-1(Strategic Trade Authorization-1)?

      Что такое STA-1?
      STA-1 – это статус, который позволяет экспортировать, реэкспортировать и передавать указанные элементы в списке коммерческого контроля для пунктов назначения. Сегодня в списке STA-1 насчитывается 36 стран.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Публикации Оружие Новости США
      Источник: Злой Одессит
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      Новости за 19 октября
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