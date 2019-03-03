Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике

ЕС и США всегда настаивали, что борьба с коррупцией – основной элемент реформ в Украине. Условия по борьбе с коррупцией были основными для продолжения сотрудничества. Если после выборов каким-то образом удастся вернуть назад статью о незаконном обогащении и вернуться к сотрудничеству с МВФ, и не потерять за это время безвиз, то удар по экономике все равно уже будет нанесен.

Новости из нашего дна. Просочились слухи, а потом оказалось, что это и не слухи. Конституционный Суд решил, что статья "Про незаконне збагачення" не соответствует украинской Конституции. Таким образом, само незаконное обогащение, видимо, признано соответствующим Конституции. И Суд просто подтвердил суверенное право на коррупцию. Решил, что это в его юрисдикции.

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Когда попросили решить, является ли не Конституционным мораторий на землю, который явственно нарушает права 7 миллионов человек, то Суд умыл руки. Решил, что там с Конституцией все в порядке. А как только есть угроза правам коррупционеров, то сразу Суд на страже их прав.

Это было бы украинским локальным эпизодом, стандартной борьбой коррупционеров против реформ, борьбой украинских элит против украинского общества.

Если бы не одно но. И это "но" даже не выборы, прямо под которые "независимый суд" принимает такое решение. Это наше сотрудничество с МВФ. И наш Безвизовый режим.

Все реформы в Украине делались под давлением кредиторов. И были условиями то ли получения кредитов МВФ, то ли безвизового режима. И наши партнеры из МВФ, и наши друзья из ЕС и США всегда настаивали, что борьба с коррупцией – основной элемент наших реформ. Условия по борьбе с коррупцией были основными для продолжения сотрудничества. И вот это самое "незаконное обогащение" было частью первой после Майдана программы сотрудничества с МВФ.

Более того, это было обязательным условием для получения кредитов от Мирового Банка, введения Безвиза и получения макро финансовой помощи от ЕС. И теперь, одним решением, украинская власть умудряется плюнуть в лицо одновременно всем кредиторам. Которые не послушают сказки о том, что это "решение независимого суда". Цену таким решениям уже хорошо знают.

Чем это грозит? Очень просто. Нельзя отыгрывать назад условия сотрудничества с МВФ и оставаться в программе МВФ. Даже если это были условиями программы, которая уже завершилась. А значит, если решение Конституционного Суда вступит в силу, то наше сотрудничество с МВФ будет заморожено.

Конечно, нам могут рассказать, что парламент снова сможет проголосовать тоже самое в новой редакции. И ничего страшного. Если не считать тот факт, что все коррупционеры, которых сейчас должны судить по этой статье внезапно станут честными людьми и уже не будут бегать по эфирам и кричать, что ждут не дождутся судебного заседания, дабы доказать свою невиновность.

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Но кто может поручится, что это решение парламента будет? И что условием голосования его не станет "налоговая амнистия" для всех политиков, чтобы применить эту статью вообще было невозможно? Так или иначе, в год, когда Украину ожидают пиковые выплаты по внешнему долгу, и сотрудничество с МВФ является критично важным, само сотрудничество оказывается под угрозой. И не потому, что надо принимать непопулярные решения. Нет. Потому что надо отыграть назад популярные среди народа решения. Но непопулярные среди коррупционеров.

Под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность, которая поддерживает устойчивость национальной валюты и рост экономики. И призрак дефолта снова начинает летать по Печерским Холмам. И если раньше риски дефолта связывали с результатами выборов, когда победа популистов могла поставить под угрозу программу с МВФ, то теперь защита коррупционеров возвращает перспективу дефолта вне зависимости от голосования.



Защита коррупционеров возвращает перспективу дефолта

Что кстати существенно влияет на оценку рисков победы того или иного кандидата на выборах, ведь раньше считалось, что можно выбрать определенный тип личности только ради того, чтобы не повышать риски дефолта и экономического колапса. Но теперь риски дефолта выросли. Дефолта, согласно действующей Конституции. По мнению уважаемого и авторитетного Конституционного Суда.

Случайно решение Конституционного Суда прошло сразу после завершения получения денег от Мирового Банка. 630 милионнов долларов. Прими такое решение на неделю ранее, и этих денег Украина бы не получила. И до выборов теперь хватит. Но уже в мае нас ожидает погашения бумаг на 1 миллиард долларов. Это кредит, полученный под американские гарантии. И его необходимо рефинансировать. Если не хотим ударить по гривне. И не хотим злить Трампа.

Но привлечь деньги без программы с МВФ будет невозможно. И если рефинансировать этот долг можно будет за счет внутренних ресурсов, например за счет резервов НБУ, то долгосрочно эта стратегия не работает. Особенно если вы хотите удержать курс национальной валюты. А значит обслуживание долга в этом году оказывается под угрозой. А значит риск дефолта снова возвращается. И будет всюду. И в учетной ставке Национального Банка, что важно для бизнеса, который ждал удешевления кредитов. И в ценах в магазинах.



В кризис бедные становятся беднее, а богатые – богаче // rawpixel.com

И даже если после выборов каким-то образом удастся вернуть назад и эту статью, и вернуться к сотрудничеству с МВФ, и не потерять за это время безвиз, то удар по экономике все равно уже будет нанесен. Это удар по темпам роста, по инвестициям, и как результат – по пенсиям и зарплатам. А если дефолт станет реальностью, принеся с собой кризис, то важно помнить, что в кризис бедные становятся беднее, а богатые – богаче. И это не удар по каким-то буржуям.

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Это удар по самым бедным слоям населения и по среднему классу. Которым еще недавно, говорили, что рост тарифов важен, чтобы получить транш с МВФ и остаться в программе. Но теперь, если из-за интересов коррупционеров мы все равно потеряем программу МВФ, то лицемерие таких аргументов со стороны власти будет зашкаливать.

Что означает статья о незаконном обогащении?Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов за их электронными декларациями.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.



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