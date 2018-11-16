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      "Ответ будет жестким": у Порошенко прокомментировали угрозы РФ закрыть Азовское море

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      Луценко заявила, что Украина жестко отреагирует на закрытие Россией Азовского моря
      Луценко заявила, что Украина жестко отреагирует на закрытие Россией Азовского моря / Фото из открытых источников

      Если Российская Федерация перекроет Керченский пролив и Азовское море для украинских судов, то реакция Киева будет жесткой. В частности, Украина подаст иски о всех фактах нарушений РФ в международные суды и может начать уголовные дела против российских чиновников.

      Об этом заявила народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает "Укринформ".

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      Она напомнила, что Украина уже имеет несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву.

      Реакция Украины будет жесткой. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией. Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников,
      – отметила Луценко.

      Кроме того, в случае перекрытия Азовского моря, будут открыты уголовные производства против российских должностных лиц.

      Луценко подчеркнула, что активизация РФ в провокациях в Азовском море означает, что Путин не собирается останавливаться, а наоборот хочет активизироваться в предвыборный период.

      "Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном – Путин хочет растормошить Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году", – отметила нардеп.

      Напомним, накануне член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич пригрозил что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Такое заявление он сделал, комментируя задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Водный транспорт Конфликт в Азовском море Ирина Луценко
      Источник: 24 Канал
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