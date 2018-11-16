"Відповідь буде жорстка": у Порошенка прокоментували погрози РФ закрити Азовське море

Якщо Російська Федерація перекриє Керченську протоку і Азовське море для українських суден, то реакція Києва буде жорсткою. Зокрема, Україна подасть позови про усі факти порушень РФ в міжнародні суди та може розпочати кримінальні справи проти російських посадовців.

Про це заявила народна депутатка, представниця президента в парламенті Ірина Луценко, передає "Укрінформ".

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Вона нагадала, що Україна вже має кілька позовів про порушення Російською Федерацією міжнародної конвенції з морського права.

Реакція України буде жорсткою. Азовське море вважається внутрішнім морем, тому те, що були не підписані договори про розподіл використання вод Азовського моря, говорить про те, що ми маємо користуватися цією міжнародною конвенцією. Крім того, що ми будемо подавати позови в міжнародні суди з цього питання, обов’язковою буде реакція СБУ України, прикордонників,

– наголосила Луценко.

Окрім того, в разі перекриття Азовського моря, буде відкрито кримінальні провадження проти російських посадових осіб.

Луценко підкреслила, що активізація РФ у провокаціях в Азовському морі означає, що Путін не збирається зупинятись, а навпаки хоче активізуватись у передвиборчий період.

"Весь південь України дуже серйозно зав’язаний на використанні Азовського моря. Активізація Путіна говорить про одне - Путін хоче розколихати Україну, ввести відчуття нестабільності в Україні в 2019 році", – зауважила нардеп.

Нагадаємо, напередодні член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич пригрозив що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Таку заяву він зробив, коментуючи затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму.