Парубий поручил Комитету рассмотреть изменения в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО

Андрей Парубий дал поручение Комитету по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть изменения в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО.

Об этом Андрей Парубий заявил в конце утреннего заседания Верховной Рады в четверг, 22 ноября.

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Спикер Верховной Рады сообщил, что Конституционный суд принял решение об изменениях в Основной закон относительно курса Украины в ЕС и НАТО, признав их законными – такое решение поддержали 14 из 18 судей. Поэтому Парубий поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть законопроект в перерыве между заседаниями, чтобы депутаты сегодня смогли проголосовать за него в первом чтении.

Было бы символично, если к пятой годовщине начала революции Достоинства мы сможем проголосовать за первое чтение изменений в Конституцию,

– отметил Андрей Парубий.

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После получения заключения от Комитета парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.