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Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками

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Пасха-2018: как оформить пасхальную корзину
Пасха-2018: как оформить пасхальную корзину / 24 Канал

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников. Однако позаботиться стоит не только о его содержании, но и виде. Ведь яркие и естественные материалы смогут придать особую атмосферу, а процесс изготовления своими руками – доставит удовольствие.

Сайт "24" предлагает отойти от традиционных однотонных и плетеных корзин, а отдать предпочтение более ярким и оригинальным идеям. Напомним, Пасха в 2018 году пройдет 8 апреля.

Чехол для корзины на Пасху

Обычную плетеную корзину прекрасно дополнит сшитый чехол. Для этого выберите ткань, которая будет контрастной к цвету корзины, а также не забудьте о лентах, которыми нужно прикрепить его к стенкам корзины. Выбирая цвет — отдайте предпочтение спокойным и светлым оттенкам.

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Великодній кошик

Пасхальная корзина с чехлом

На самой ткани можно вышить тематические орнаменты или расшить, например, бисером.

Великодній кошик

Пасхальная корзина как украшение

Естественная красота

Живые цветы и веточки с листиками — это всегда очень привлекательно и элегантно. Ими смело украшайте вашу корзину — можете вплести цветы прямо в корзину или собрать в небольшой букет.

Великодній кошик-2017

Пасхальная корзина в цветах выглядит очень мило

К тому же, вы можете использовать и неживые цветы. Их можно сделать из бумаги или лент.

Великодній кошик-2017

Как украсить пасхальную корзину своими руками

Декор шифоном

Шифон можно использовать не только для пошива пышных юбок, но и для декорирования пасхальной корзины. Для этого вырежьте нужный вам размер и протяните резинку, которую можно будет одеть на саму корзину. Такая идея особенно понравится детям.

Великодній кошик

Пасхальная корзина с шифоном

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Необычные материалы для декора корзины на Пасху

Экспериментировать можно не только с декором готовой корзины — ее тоже можно изготовить своими руками.

Великодній кошик-2017

Оригинальная пасхальная корзина своими руками

Например, очень элегантно выглядят корзины из прочной бумаги, газет или сшитые из фетра. В таком случае вы можете экспериментировать и с цветом.

Великодній кошик

Пасхальная корзина своими руками

Декор рушником

В каждой корзине обязательно должен быть вышитый рушник. И в декоре его также следует использовать, ведь рушник может не только покрывать корзину, но и выполнять роль оригинального украшения.

Великодній кошик

Пасхальная корзина в украинском традиционном стиле

Достаточно лишь обвязать его вокруг корзины.

Великодній кошик

Пасхальная корзина с вышитым полотенцем

После того, как определитесь с внешним видом пасхальной корзины, стоит подумать и о содержании. Ведь далеко не все продукты можно освящать в церкви.

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Что категорически не должно быть в пасхальной корзине:
- алкоголя (за исключением красного вина);
- денег или каких-либо других материальных ценностей;
- кровянки.

Пасха-2018. Что нужно положить в пасхальную корзину:
- кулич;
- молочные продуты (сыр, масло);
- пасхальные яйца;
- мясо;
- соль;
- хрен;
- рушник;
- церковные свечи.

Автор: Елена Булан
Теги: Новости Украины Пасхальные праздники LifeStyle Публикации Статьи Декор и дом паска дизайн
Источник: 24 Канал
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