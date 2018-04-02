Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников. Однако позаботиться стоит не только о его содержании, но и виде. Ведь яркие и естественные материалы смогут придать особую атмосферу, а процесс изготовления своими руками – доставит удовольствие.

Сайт "24" предлагает отойти от традиционных однотонных и плетеных корзин, а отдать предпочтение более ярким и оригинальным идеям. Напомним, Пасха в 2018 году пройдет 8 апреля.

Чехол для корзины на Пасху

Обычную плетеную корзину прекрасно дополнит сшитый чехол. Для этого выберите ткань, которая будет контрастной к цвету корзины, а также не забудьте о лентах, которыми нужно прикрепить его к стенкам корзины. Выбирая цвет — отдайте предпочтение спокойным и светлым оттенкам.

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Пасхальная корзина с чехлом

На самой ткани можно вышить тематические орнаменты или расшить, например, бисером.

Пасхальная корзина как украшение

Естественная красота

Живые цветы и веточки с листиками — это всегда очень привлекательно и элегантно. Ими смело украшайте вашу корзину — можете вплести цветы прямо в корзину или собрать в небольшой букет.

Пасхальная корзина в цветах выглядит очень мило

К тому же, вы можете использовать и неживые цветы. Их можно сделать из бумаги или лент.

Как украсить пасхальную корзину своими руками

Декор шифоном

Шифон можно использовать не только для пошива пышных юбок, но и для декорирования пасхальной корзины. Для этого вырежьте нужный вам размер и протяните резинку, которую можно будет одеть на саму корзину. Такая идея особенно понравится детям.

Пасхальная корзина с шифоном

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Необычные материалы для декора корзины на Пасху

Экспериментировать можно не только с декором готовой корзины — ее тоже можно изготовить своими руками.

Оригинальная пасхальная корзина своими руками

Например, очень элегантно выглядят корзины из прочной бумаги, газет или сшитые из фетра. В таком случае вы можете экспериментировать и с цветом.

Пасхальная корзина своими руками

Декор рушником

В каждой корзине обязательно должен быть вышитый рушник. И в декоре его также следует использовать, ведь рушник может не только покрывать корзину, но и выполнять роль оригинального украшения.

Пасхальная корзина в украинском традиционном стиле

Достаточно лишь обвязать его вокруг корзины.

Пасхальная корзина с вышитым полотенцем

После того, как определитесь с внешним видом пасхальной корзины, стоит подумать и о содержании. Ведь далеко не все продукты можно освящать в церкви.

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Что категорически не должно быть в пасхальной корзине:

- алкоголя (за исключением красного вина);

- денег или каких-либо других материальных ценностей;

- кровянки.

Пасха-2018. Что нужно положить в пасхальную корзину:

- кулич;

- молочные продуты (сыр, масло);

- пасхальные яйца;

- мясо;

- соль;

- хрен;

- рушник;

- церковные свечи.