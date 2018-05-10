Певица Ариана Гранде рассталась со своим бойфрендом Мак Миллером, – СМИ

24-летняя американская актриса и певица Ариана Гранде после двух лет отношений решила разорвать отношения с 26-летним рэпером Мак Миллером. Причиной этому стали напряженные графики работы двух сторон.

Об этом сообщили инсайдеры в издании The Daily Mail.

Хоть и напряженные рабочие графики исполнителей сыграли решающую роль в прекращении их отношений, однако источники сообщают, что они всегда будут оставаться близкими друзьями. Последний раз их видели вместе на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта.

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Стоит добавить, что пара музыкантов знала друг друга еще 5 лет назад, однако подтвердили свои отношения лишь в сентябре 2016 года.

Мак Миллер и Ариана Гранде на вечеринке у Мадонны

В прошлом году Мак Миллер стал настоящей поддержкой для Арианы после террористического акта на ее концерте в Манчестере, Великобритания, в мае 2017 года.

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Мак Миллер встречает Ариану Гранде в аэропорту после теракта в Манчестере, 2017

После этого Гранде долго не появлялась на сцене, скрыла все данные о себе в соцсетях и лишь недавно выпустила новый трек под названием "No Tears Left to Cry". Неделю назад певица впервые с момента теракта появилась на телевидении в шоу Джимми Феллона, а через несколько дней – появилась на красной дорожке бала Met Gala в Нью-Йорке.



Ариана Гранде на Met Gala-2018 в Нью-Йорке