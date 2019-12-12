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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи

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      Что значит нормандская встреча для луганчан? / 24 канал

      Вероятно, я разочарую вас, но никаких разговоров среди простых обывателей оккупированной части Луганской области о нормандских переговорах ни в день этого события, ни накануне, ни после не было.

      Хотя люди знали дату этого мероприятия, о чем говорили время от времени. И если мне и задавали вопросы о наших ожиданиях от переговоров, то в основном те, кто вынужден был выехать отсюда. Для каждого из них положительный исход переговоров означал только одно – открытый шлагбаум домой.

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      Все очень условно, но каждый из уехавших из оккупированной части Луганской области надеялся, что переговоры где-то в верхах решат вопросы каждого из них здесь, и уже в ближайшее время они смогут спать дома в своих постелях, вернуться на прежние должности к прежней жизни. Примерно так мечтает ребенок – немного наивно и с огромной верой в чудеса, совершенно не соизмеряя свои желания с реальностью вокруг.

      Внутри надежды на переговоры были чуть иного рода и у каждого свои – пенсионеры надеялись на упрощение процедуры получения украинской пенсии, люди среднего возраста, в зависимости от рода деятельности и интересов, то на скорейшее признание оккупированной части Луганска Россией, то на возвращение сюда Украины. И, заметьте, все это на одной территории. Вот уж где нужно было проводить многочисленные социологические исследования о чаяниях людей. Только, боюсь, ответы в своем многообразии и противоречивости больше походили бы на медицинский диагноз.

      Если вы видели пункты перехода на Станицу со стороны боевиков и Украины, вы поймете, что отмотать назад уже не выйдет – по обе стороны делается все основательно, на года. Это не та временная конструкция... И таксисты шутят, что не хватает только разветвленной системы общепита, чтобы сделать комфорт работающих у подножия моста – тачечников, таксистов, несунов еще более полным. Системы местных рестораций, может, и зашли бы в это желанное место, но слишком уж жесткой была бы конкуренция со строны оккупированной части Луганска, чья "верхушка" держит буквально весь бизнес у моста на своем контроле.

      И еще вопрос – как же все те тысячи тысяч, занявшие свои хлебные должности в течение последних пяти лет? Они встанут и уйдут, чтобы уступить место вернувшимся? Вы сами верите в это? Что Ольга Долженко с должности "замминистра образования" уйдет снова в секретари машколеджа, а Светлана Малахова, "министр социальной политики", продержавшаяся и выстоявшая все пять лет у руля власти, уедет в свою глубинку, откуда вырвалась пять лет назад? Так пофамильно можно пройтись по каждому, занимающему свою должность здесь.

      Какого итога переговоров ждут все они? Только признания оккупированной части Луганска Россией. С сохранением занимаемых должностей и регалий. И пусть возвращаются те, кто хочет, но с неизменных политическим строем здесь.

      Возможно, есть кто-то, кто искренне верит в эти переговоры – жены заключенных, сами удерживаемые в плену, вынужденные жить в в оккупации и не имеющие возможности вернуться в Украину. Но давайте снова подумаем, реально ли объявить на них амнистию? Вероятно, поэтому здесь все более чем спокойны. Переговоры не больше чем необходимый политический ход где-то очень далеко от той жизни, которая происходит здесь на самом деле.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Публикации Нормандская встреча 2019 Новости политики Новости Луганска
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