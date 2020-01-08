Почему начали сравнивать авиатрагедию в Иране и сбитый над Донбасом боинг

О том, что самолёт в Иране был действительно сбит – косвенно говорит и атака "пригожинских троллей" на любые посты и твиты с версией о том, что самолёт был сбит ПВО Ирана – союзника путинской России.

Крушение самолёта в Иране. Что это было?

Друзья, сегодня будет пост на печальную и страшную тему – думаю вы уже в курсе, что сегодня ранним утром в Тегеране разбился боинг-737 украинской авиакомпании "МАУ". На его борту находилось 177 человек – в большинстве своём это были канадские студенты и граждане Ирана, а также 15 украинцев, включая 13 членов экипажа – все они погибли...

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Иранские власти моментально объявили, что причиной крушение самолёта стало "возгорание двигателя". Странно себя повело и посольство Украины в Иране – фактически сразу после крушения лайнера посольство поему-то заявило, что "версия теракта исключается", но позже убрало эту информацию со своего сайта, написав о том, что "версия авиакатастрофы расследуется комиссией".



Лично я считаю, что нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что этот самолёт был сбит иранскими ПВО – в ходе эскалации конфликта вокруг Ирана иранские ПВО были приведены в боевую готовность, и это могло стать причиной трагедии.



Так выглядел сбитый в Иране самолёт / Фото с открытых источников

Что это был за самолёт?

Упавший сегодня в Тегеране самолёт – Боинг 737-800 NG, регистрационный номер – UP-PSR. Самолёт новый, 2016 года производства – компания МАУ получила его непосредственно с завода концерна "Боинг".

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Официальные источники Ирана называют причиной падения самолёта "техническую неисправность" двигателя – но, против этой версии говорит тот факт, что последнее плановое техническое обслуживание самолёт прошёл 6 января – фактически пару дней назад. Что должно произойти с новым самолётом, да ещё и прошедшим за несколько дней до катастрофы плановое техническое обслуживание и скорее всего – полную проверку работоспособности всех систем? Лично мне версия "да просто двигатель отказал" кажется шитой белыми нитками.

Самолёт сбили?

А теперь давайте обсудим версию того, что самолёт был сбит на взлёте. В интернете сейчас опубликованы фотоснимки с места катастрофы лайнера, на которых можно увидеть нечто, что напоминает следы осколков. Очень похоже выглядели обломки боинга рейса MH-17, что был сбит российским "Буком" на Донбассе.



Таковы повреждения самолета в Иране / Фото с открытых источников



Стоит сравнить повреждения на рейсе МН -17 и сбитого в Иране боинга / Фото с открытых источников

А вот как сложившуюся ситуацию комментирует пилотный инструктор

Самая важная часть комментария содержится в пункте 4 – "мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям".



О том, что самолёт был действительно сбит – косвенно говорит и атака "пригожинских троллей" на любые посты и твиты с версией о том, что самолёт был сбит ПВО Ирана – союзника путинской России. Точно так же было и в 2014-м году после того, как на Донбасе сбили малазийский Боинг...

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Такие дела. Соболезнования близким и друзьям погибших – это действительно ужасная катастрофа. А как вы считаете, в чём причина крушения "Боинга" в Иране? И узнаем ли мы когда-нибудь правду?

