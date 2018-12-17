Почему топ-чиновница не может объяснить состояние в 10 миллионов? Ответы – в "Деле детектива"
Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска — детектив Национального антикоррупционного бюро Виталий, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.
"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.
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Впервые зритель из первоисточников узнает то, что всегда было за закрытыми дверями. В частности, как председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова не может объяснить происхождение своих состояния в 10 миллионов гривен, золотые слитки и сотни тысяч наличных.
Как детективы НАБУ расследовали и довели до суда дело главы – смотрите анонс программы:
Источник: 24 канал
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