Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком

Об отставке Рябошапки с должности генпрокурора и о скандальных договоренностях в Минске – в интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" рассказал экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Об отставке Рябошапки

Мир наблюдает за нашей политикой, в том числе и в антикоррупционной сфере. Это влияет на инвесторов. Видят не только отставку правительства, а отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Видят, что на его место назначили человека президента – Ирину Венедиктову. Видят попытки убрать Артема Сытника из НАБУ и атаки на это ведомство. Видят, что происходит с судебной системой, где нет той обещанной реформы. Как вы все это оцениваете и главное – зачем это делается? Зачем убрали Рябошапку?

Я точно уверен, что нам нужно продолжать, возможно, даже перезагрузить судебную реформу. Это безусловно. К сожалению, доверия к украинским судам все еще нет. Думаю, что для того, чтобы оно появилось, нужно все же продемонстрировать некое новое качество. Я бы дал поработать госпоже Венедиктовой для того, чтобы она имела возможность продемонстрировать какие-то результаты. Не хотел бы вешать ярлыки.

Первую часть интервью с Гончаруком читайте здесь О деле "Приватбанка", встрече с Коломойским и возможности дефолта

Но хочу сказать, что действительно решение в отношении Руслана Рябошапки было достаточно негативно воспринято в цивилизованном мире. Потому что он был им понятен. Думаю, что Ирине нужно будет хорошо поработать для того, чтобы выстроить отношения и репутацию. Здесь будут наблюдать за ее действиями. Здесь я, собственно, призываю, и я склонен не давать поспешных оценок, а дать возможность людям поработать и продемонстрировать какие-то результаты. А потом по результатам поговорим об эффективности отдельных людей. Но вы понимаете, почему Рябошапку отправили в отставку? Думаю, что это также политическое решение. Комментировать его я не хотел бы. Я не хочу распространять слухи, у меня нет четкого представления, я не очень разбираюсь.



Руслан Рябошапка и Ирина Венедиктова / Фото president.gov.ua

Понимаете ли вы тогда, почему сохранили в правительстве, например, Авакова? Вам объясняли, почему он остался и в вашем правительстве, и сейчас в правительстве Шмыгаля? Чем он такой незаменимый?

Я не задавал вопрос, почему он остался в новом правительстве.

Важно Это реванш, – Рябошапка отреагировал на отстранение Трепака

А почему Аваков был в вашем правительстве? Вам объясняли? Вы хотели его видеть министром?

У нас был по этому поводу разговор с президентом. Было принято решение, что он опытный министр, который контролирует силовые органы. Президент видел его как часть политической команды, я так понимаю. Поэтому он и остался. Я не хотел бы комментировать решение и не хотел бы строить здесь какие-то догадки.

А у вас была возможность отказаться?

Это сложный вопрос. Я не знаю, была ли у меня возможность отказаться. Я исходил из того, что силовой блок – это то, что все равно будет координироваться из Офиса Президента.

Отставка Рябошапки: что известноВерховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью. Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь.



Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

О Консультативном совете и Ермаке

Относительно внешней политики. Что-то изменилось в ней после того, как место Богдана занял Ермак. Мы видим сейчас достаточно напряженную ситуацию с созданием Консультативного совета в Минске, где мы должны сесть за стол переговоров фактически с боевиками. Как вы к этому относитесь? И не кажется ли вам, что мы немного изменили вектор в сторону поиска некоего неприемлемого компромисса в отношениях с Россией?

Я считаю, что никаких переговоров с террористами мы вести не можем. Это недопустимая ошибка. В этом случае нельзя переговорами легитимизировать те незаконные формирования. Но я бы не делал поспешных выводов по тем внешним проявлениям, которые мы наблюдаем. Я хочу верить в то, что никакой сдачи национальных интересов не будет. Думаю, что президент будет придерживаться этой линии.

Интересно Справится ли украинская экономика во время карантина: Гончарук прокомментировал действия нового правительства

Какое у Зеленского вообще видение? Он видит, как закончить войну на Донбассе?

Надо у него спросить.

А вы не спрашивали?

Я исхожу из того, что он проукраинский. Я не думаю, что он имеет целью сдачу национальных интересов. Это абсолютно точно исключало бы наше сотрудничество. Я исходил из того, что этот человек планирует действовать в интересах Украины. Думаю, что там есть много сценариев. Нет какого-то одного плана, который может быть на 100% реализован. Потому что очевидно, что это такая "многоходовка". Но думаю, что движение к установлению мира – это то, чего будет придерживаться президент. Он будет пытаться установить мир на территории Украины. Это то, что он всегда декларировал. И думаю, что – то, над чем он будет точно продолжать работать.

Что известно о скандальных договоренностях в Минске

Заседание ТКГ в Минске состоялось 11 марта, в частности, в нем приняли участие глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак.

После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса. Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО. Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Раньше же противоположной стороной на переговорах с Украиной была именно РФ.

Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, через которое обратилась к президенту с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.

Впоследствии часть группы пришла в ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной для переговоров была и остается Россия.

Из-за карантина заседание, которое должно состояться 25 марта, запланировали в формате видеоконференции, поэтому подписать любые договоренности не смогут физически.​

Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос"