По словам Лангенкампа, именно российская агрессия является главной причиной большого количества переселенцев. В то же время он отметил, что США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в мире.

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Санкции против Беларуси

Евросоюз, США, Канада и Великобритания введут дополнительные санкции против режима Александра Лукашенко. Это является ответом на насилие, репрессии, а также принудительную посадку самолета в Минске и арест активиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. В санкционный список Министерства финансов США попали 16 белорусских официальных и частных лиц и 5 государственных учреждений.

Тропический шторм в США

На юге США бушует тропический шторм Клодетт. В Алабаме непогода унесла жизни уже 12 человек. С чрезвычайными погодными условиями местные власти связывают и жуткую аварию на трассе, в результате которой погибли 9 детей и один взрослый человек. Они возвращались с отдыха на пляже.

Массовые стрельбы не утихают

На протяжении 19 – 20 июня в США произошло 10 массовых стрельб. В результате погибли по меньшей мере 7 человек, а ранения получили около 50 человек. Часть случаев произошли во время вечеринок и празднований в Калифорнии, Индиане и Колорадо. Также массовые стрельбы зафиксировали и в других штатах.

Выпуск "Голос Америки" за 21 июня 2021 года: смотрите видео