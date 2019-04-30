13:20
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Подкасты, Instagram и вебинары: какие есть действенные методы подготовки к ВНО

      12 Читати новину українською

      На нынешнее ВНО зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Выпускники должны обязательно сдать оценивание по трем учебным предметам. Это украинский язык и литература, математика или история Украины, а третий предмет на выбор.

      Одиннадцатиклассница Екатерина мечтает связать свою жизнь с журналистикой или рекламой. Будет поступать в несколько высших учебных заведений. Сейчас рюкзак будущей студентки полностью заполнен книгами.

      Читайте также: Важные изменения в процедуре ВНО: объяснение министра образования Гриневич

      Кроме английского будет сдавать украинский язык и литературу, а также историю Украины. Девушка рассказала, что начала готовиться к ВНО еще с сентября 2018 года. Ежедневно уделяет подготовке минимум час.

      Я сдала пробное ВНО, а также прохожу тесты онлайн. По английскому языку хожу на курсы, а по истории Украины к репетитору. Однако иногда мне этого не хватает, поэтому еще и слушаю онлайн,
      – добавила ученица 11 класса Екатерина Бревнова.

      Мария самая младшая коллега-журналист 24 канала. Она сдавала ВНО четыре года назад. Тогда за украинский язык с литературой и английский получила максимум – по 200 баллов. За историю Украины, к которой готовилась с репетитором, всего – 193.

      Результати ЗНО
      Результаты ВНО

      С такими результатами она поступила на бюджет в желанный Институт журналистики. Мария советует систематизировать знания. В один блокнот она вместила подготовку к трем предметам.

      "ВНО – это как раз то место, где бумажные источники наше все. Когда это все клеишь, пишешь, вырезаешь, заполняешь, то оно все лучше запоминается", – рассказала корреспондентка 24 канала Мария Писаренко.

      В этом году ВНО будут проходить 354 тысячи человек, а в прошлом году было на 18 тысяч меньше. Так произошло, потому что изменились некоторые условия прохождения ВНО выпускниками профессионально-технических учебных заведений, а также колледжей. Сейчас они проходят оценивание, как государственную итоговую аттестацию,
      – пояснил заместитель министра образования и науки Вадим Карандий.

      Вадим Карандій
      Вадим Карандий

      Для молодежи, которая желает готовиться в режиме онлайн, общественная организация "Освитория" разработала портал для подготовки к ВНО – ilearn. Руководитель проекта рассказала, что сначала начали готовить к ВНО воспитанников интерната, используя Skype.

      Те ученики, которые регулярно посещали Skype-вебинары успешно сдали ВНО. Такой опыт вдохновил нас на создание открытой национальной платформы. Чтобы абсолютно каждый ребенок мог подготовиться к ВНО и поступить в тот ВУЗ, о котором он мечтает,
      – рассказала руководитель образовательных проектов общественной организации "Освитория" Анна Сидорук.

      Сейчас на портале 13 тысяч активных пользователей. Из которых более полутора тысяч со временно неподконтрольных территорий. Бесплатно просматривать видеолекции, слушать подкасты, а также проходить тесты могут все желающие, которые зарегистрировались.

      У каждого пользователя есть собственный кабинет. Чтобы учиться было интереснее, за правильные ответы предоставляют "учибаксы", которые можно обменять на героя-аватара для своего профиля.

      ЗНО
      Новые методы поощрения готовиться к ВНО ГО "Освитория"

      Сейчас покажем Instagram профиль одного из киевских князей – Олега. Стараемся сделать так, чтобы детям было интересно и не скучно изучать историю Украины,
      – пояснил руководитель образовательных проектов общественной организации "Освитория" Александр Папиш.

      Готовиться, готовиться и сохранять спокойствие – советуют те, кто уже прошел этот сложный этап.

      blog_ava
      На Ровенский АЭС произошел пожар: отключен блок №3 (дополнено)
      сегодня
      3483
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Образование ВНА
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Мечта пессимиста или Какой президент нужен Украине
      сегодня , 13:00 Мечта пессимиста или Какой президент нужен Украине
      Павло Казарін 58
      Решения суда в деле "Приватбанка": какими могут быть последствия
      сегодня , 12:30 Решения суда в деле "Приватбанка": какими могут быть последствия
      Сергій Фурса 145
      Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?
      сегодня , 12:03 Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?
      Олексій Чибісов 367
      Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
      сегодня , 11:31 Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
      Яніна Ткачук 5260
      Кремль шантажує Зеленського паспортами Росії для українців, – The Guardian
      сегодня , 10:01 Кремль шантажує Зеленського паспортами Росії для українців, – The Guardian
      Світові Медіа 888
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Украину обвиняют в нарушении Киотского протокола
       19 июля 2016 , 10:03 2
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Какие"евробляхи" получили украинские номера в январе
       8 февраля , 10:07
      Креативность против дефектов: как владельцы маскируют недостатки на кузовах своих машин
       24 апреля , 12:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук