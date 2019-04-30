Подкасты, Instagram и вебинары: какие есть действенные методы подготовки к ВНО

На нынешнее ВНО зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Выпускники должны обязательно сдать оценивание по трем учебным предметам. Это украинский язык и литература, математика или история Украины, а третий предмет на выбор.

Одиннадцатиклассница Екатерина мечтает связать свою жизнь с журналистикой или рекламой. Будет поступать в несколько высших учебных заведений. Сейчас рюкзак будущей студентки полностью заполнен книгами.

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Кроме английского будет сдавать украинский язык и литературу, а также историю Украины. Девушка рассказала, что начала готовиться к ВНО еще с сентября 2018 года. Ежедневно уделяет подготовке минимум час.

Я сдала пробное ВНО, а также прохожу тесты онлайн. По английскому языку хожу на курсы, а по истории Украины к репетитору. Однако иногда мне этого не хватает, поэтому еще и слушаю онлайн,

– добавила ученица 11 класса Екатерина Бревнова.

Мария самая младшая коллега-журналист 24 канала. Она сдавала ВНО четыре года назад. Тогда за украинский язык с литературой и английский получила максимум – по 200 баллов. За историю Украины, к которой готовилась с репетитором, всего – 193.



Результаты ВНО

С такими результатами она поступила на бюджет в желанный Институт журналистики. Мария советует систематизировать знания. В один блокнот она вместила подготовку к трем предметам.

"ВНО – это как раз то место, где бумажные источники наше все. Когда это все клеишь, пишешь, вырезаешь, заполняешь, то оно все лучше запоминается", – рассказала корреспондентка 24 канала Мария Писаренко.

В этом году ВНО будут проходить 354 тысячи человек, а в прошлом году было на 18 тысяч меньше. Так произошло, потому что изменились некоторые условия прохождения ВНО выпускниками профессионально-технических учебных заведений, а также колледжей. Сейчас они проходят оценивание, как государственную итоговую аттестацию,

– пояснил заместитель министра образования и науки Вадим Карандий.



Вадим Карандий

Для молодежи, которая желает готовиться в режиме онлайн, общественная организация "Освитория" разработала портал для подготовки к ВНО – ilearn. Руководитель проекта рассказала, что сначала начали готовить к ВНО воспитанников интерната, используя Skype.

Те ученики, которые регулярно посещали Skype-вебинары успешно сдали ВНО. Такой опыт вдохновил нас на создание открытой национальной платформы. Чтобы абсолютно каждый ребенок мог подготовиться к ВНО и поступить в тот ВУЗ, о котором он мечтает,

– рассказала руководитель образовательных проектов общественной организации "Освитория" Анна Сидорук.

Сейчас на портале 13 тысяч активных пользователей. Из которых более полутора тысяч со временно неподконтрольных территорий. Бесплатно просматривать видеолекции, слушать подкасты, а также проходить тесты могут все желающие, которые зарегистрировались.

У каждого пользователя есть собственный кабинет. Чтобы учиться было интереснее, за правильные ответы предоставляют "учибаксы", которые можно обменять на героя-аватара для своего профиля.



Новые методы поощрения готовиться к ВНО ГО "Освитория"

Сейчас покажем Instagram профиль одного из киевских князей – Олега. Стараемся сделать так, чтобы детям было интересно и не скучно изучать историю Украины,

– пояснил руководитель образовательных проектов общественной организации "Освитория" Александр Папиш.

Готовиться, готовиться и сохранять спокойствие – советуют те, кто уже прошел этот сложный этап.