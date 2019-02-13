Подкуп избирателей: как несколько миллионов агитаторов помогут выйти во второй тур

О схемах масштабной скупки голосов в пользу действующего президента и других кандидатов на кресло гаранта и как компромат и фейки влияют на рейтинги политиков – в программе "Что это было" рассказал политический консультант Сергей Гайдай.

О подкупе избирателей

– Подкуп избирателей – это преступление. Однако по закону Украины можно проводить политическую агитацию за или против конкретного кандидата на волонтерских началах и без получения денежных вознаграждений. Нельзя взамен подкупать человека, когда он определяется со своим выбором. Впрочем, пока существуют мобильные агитационные группы, особенно популярные в сельской местности, работа которых заключается в раздаче газет, общении с избирателями и непосредственной агитации за конкретного кандидата.

О влиянии Европы на Украину, выборах, а также о выступлениях политиков на пророссийских каналах – смотрите в предыдущей программе "Что это было"

– Это американские технологии, и они приобретают все большую популярность в Украине. Но главным условием работы в таких агитационных группах – чтобы все было в рамках закона – должна быть бесплатность работы. Взамен народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко предлагает нанимать людей в такие группы и платить им зарплату. Но и это еще не все. В системе, которую предложил Березенко, человек-агитатор должен пригласить еще других агитаторов. А это уже напоминает какую-то пирамиду.

Замысел пирамиды такой: взять на работу 6 миллионов агитаторов, заплатить им 6 миллиардов гривен (такую ​​цифру часто называют). Взамен получить от агитаторов их личные голоса. Именно эти 6 миллионов голосов и выводят Порошенко во второй тур.



Именно Сергей Березенко предлагает нанимать агитаторов и платить им зарплату, – Гайдай

Как фейки срезают рейтинги кандидатов

– Очень сильно подорвала рейтинги Президента Украины Петра Порошенко история с Мальдивами, куда он поехал отдыхать. Поехал несмотря на то, что в Украине продолжалась война. Законом запрещено бросать государство во время войны, особенно главнокомандующему. Однако больше всего украинцев возмутило то, что президент делал это инкогнито и неофициально. После вылета Порошенко на Мальдивах произошел государственный переворот и даже закрывали аэропорты. Что было бы, если бы украинский президент тогда не смог выехать? Как бы он доказывал, что его там не было?



Порошенко повезло, что он вылетел в начале переворота на Мальдивах, – Гайдай

– Также на рейтинги влияет технология фейков. Вокруг кандидатов немало фейков, которые перекрывают их политическую карьеру. Например, в 2005 году Петра Порошенко "подкосили" тем, что обвинили в коррупции. Так же еще одного кандидата в президенты Дмитрия Гнапа обвиняют в краже, которой не было. Фейки продолжают использовать, так как они сильно влияют на мнение людей.

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Больше – смотрите в программе.