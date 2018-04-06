13:18
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Появились подробности первого телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее родственницей Викторией

100 Читати новину українською
Юлия и Виктория Скрипали
Юлия и Виктория Скрипали / Фото из открытых источников

Накануне стало известно, что дочь бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля – Юлия – пообщалась со своей родственницей Викторией. Из разговора, которая была обнародована одним из российских пропагандистских телеканалов, слышать что потерпевшая вследствие отравляющего вещества женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Накануне стало известно, что дочь бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля – Юлия – пообщалась по телефону со своей родственницей Викторией (племянница Сергея Скрипаля – "24"), которая сейчас находится в России. Также британской правоохранители распространили информацию, что состояние Юлии улучшается, и она даже сделала первые заявления.

Читайте также: Отравление экс-шпиона Скрипаля: британская разведка назвала точное место изготовления "Новичка"

Впоследствии один из российских пропагандистских телеканалов опубликовал аудиозапись разговора между Юлией и Викторией Скрипалями, передает BBC. Приводим Вам ее стенограмму.

– Это Юля Скрипаль.

– Ой, Юля, как ты, господи... Я услышала по голосу, что это ты, я понять не могу. Это тебе дали телефон, да?

– Да, да.

– Ой, слава богу, господи, Юляша, у тебя все нормально?

– Нормально, все хорошо.

– Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник, 9 апреля, прилечу.

– Тебе визу никто не даст, Вика.

– Ну, я, в общем, это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу ли я видеть тебя или нет, сказала "да".

– Так я думаю, нет, здесь сейчас ситуация такая, что...

– Я все знаю, да...

– Потом... Все хорошо, короче, там уже будет видно.

– Это твой телефон?

– Это временный, знаешь... Все нормально, а там видно по ходу, решим эту ситуацию, сама знаешь какая. Все хорошо, короче, все можно решить, все поправляются, все – живые.

– Ясно, у папы все нормально?

– Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормально, никаких непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, все ок.

– Все, давай, целую.

– Давай, все, пока.

Читайте также: Дочь Скрипаля отказалась от российской помощи

Запись разговора Виктории и Юлии Скрипаль

Как рассказала в комментарии ресурса Виктория Скрипаль, она даже не сомневается, что с ней говорила Юлия, и общалась дочь разведчика с ней в своей привычной тональности.

"Реакцию вы сами слышали: вы знаете, я не верю своим ушам. А потом - внешне спокойно, а внутри такое... Ну как сказать, влюбленность, чувство влюбленности такое", – отмечает Виктория Скрипаль.

По словам женщины, ей удалось записать разговор, поскольку из-за особенностей ее работы (работа, связанная с финансами, поэтому ее могут заподозрить в махинациях) у нее стоит специальная программа, а решила ее опубликовать в СМИ, чтобы показать в России, что процесс выздоровления ее родственницы идет.

Нет у меня ощущения, что меня используют в информационной войне? Вы думаете, я не переживаю? Я очень переживаю. Я очень переживаю. Мне страшно, ужасно страшно. То, что пишут? Я не могу всем заткнуть рот. Не могу.... Знаете, может, как такого давления нет, но наводящие вопросы они есть. В частности, спрашивают меня так, в таком контексте, чтобы я ответила так, как надо, а не так, как я хочу,
– добавила Виктория Скрипаль.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Новости России Здоровье отравление Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
сегодня, 13:00 Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Олена Булан 35740
Германия: еще друг или уже нет?
сегодня, 12:01 Германия: еще друг или уже нет?
Наталія Лебідь 292
Пасхальный
сегодня, 11:39 Пасхальный "русский мир": в супермаркете Киева торгуют украшениями с российской символикой
424
Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
сегодня, 09:00 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
Олена Булан 2546
Чому
сегодня, 08:41 Чому "не прижилися" НАЗК, САП та інші: як нас зневірюють
Андрій Вігірінський 960
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук