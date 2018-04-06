Появились подробности первого телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее родственницей Викторией

Накануне стало известно, что дочь бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля – Юлия – пообщалась со своей родственницей Викторией. Из разговора, которая была обнародована одним из российских пропагандистских телеканалов, слышать что потерпевшая вследствие отравляющего вещества женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Накануне стало известно, что дочь бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля – Юлия – пообщалась по телефону со своей родственницей Викторией (племянница Сергея Скрипаля – "24"), которая сейчас находится в России. Также британской правоохранители распространили информацию, что состояние Юлии улучшается, и она даже сделала первые заявления.

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Впоследствии один из российских пропагандистских телеканалов опубликовал аудиозапись разговора между Юлией и Викторией Скрипалями, передает BBC. Приводим Вам ее стенограмму.

– Это Юля Скрипаль.

– Ой, Юля, как ты, господи... Я услышала по голосу, что это ты, я понять не могу. Это тебе дали телефон, да?

– Да, да.

– Ой, слава богу, господи, Юляша, у тебя все нормально?

– Нормально, все хорошо.

– Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник, 9 апреля, прилечу.

– Тебе визу никто не даст, Вика.

– Ну, я, в общем, это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу ли я видеть тебя или нет, сказала "да".

– Так я думаю, нет, здесь сейчас ситуация такая, что...

– Я все знаю, да...

– Потом... Все хорошо, короче, там уже будет видно.

– Это твой телефон?

– Это временный, знаешь... Все нормально, а там видно по ходу, решим эту ситуацию, сама знаешь какая. Все хорошо, короче, все можно решить, все поправляются, все – живые.

– Ясно, у папы все нормально?

– Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормально, никаких непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, все ок.

– Все, давай, целую.

– Давай, все, пока.

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Запись разговора Виктории и Юлии Скрипаль

Как рассказала в комментарии ресурса Виктория Скрипаль, она даже не сомневается, что с ней говорила Юлия, и общалась дочь разведчика с ней в своей привычной тональности.

"Реакцию вы сами слышали: вы знаете, я не верю своим ушам. А потом - внешне спокойно, а внутри такое... Ну как сказать, влюбленность, чувство влюбленности такое", – отмечает Виктория Скрипаль.

По словам женщины, ей удалось записать разговор, поскольку из-за особенностей ее работы (работа, связанная с финансами, поэтому ее могут заподозрить в махинациях) у нее стоит специальная программа, а решила ее опубликовать в СМИ, чтобы показать в России, что процесс выздоровления ее родственницы идет.

Нет у меня ощущения, что меня используют в информационной войне? Вы думаете, я не переживаю? Я очень переживаю. Я очень переживаю. Мне страшно, ужасно страшно. То, что пишут? Я не могу всем заткнуть рот. Не могу.... Знаете, может, как такого давления нет, но наводящие вопросы они есть. В частности, спрашивают меня так, в таком контексте, чтобы я ответила так, как надо, а не так, как я хочу,

– добавила Виктория Скрипаль.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.