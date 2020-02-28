18:00
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Ульяна Супрун
      Екс-министерка здравоохранения Украины

      Полный нокаут России и безвозвратная победа Украины: что произошло два года назад в Стокгольме

      -
      Стокгольмская победа Украины / РосЗМІ

      Победа Украины в Стокгольме – это пример того, как мы можем побеждать, когда имеем стратегию, честных специалистов и работаем на результат.

      2014 рік. Росія починає гібридну війну проти України по всіх фронтах, зокрема правовому. Після Революції Гідності російський Газпром "згадує" про борги, про які "забували" раніше, в обмін на незалежність та наші національні інтереси, і подає позов проти українського Нафтогазу до Стокгольмського арбітражного суду. Навіть найкращі юристи не вірили у можливість перемоги.

      До речі: "Нафтогаз" вимагає 8 мільярдів доларів від Росії за збитки від анексії Криму

      Потім починаються 4 роки напруженої боротьби, результат якої дуже сильно мав вплинути на безпеку нашої держави.

      28 лютого 2018 року Нафтогаз здобуває остаточну перемогу.

      Але, як це буває у всіх питаннях, що стосуються Росії, ця тема миттєво обросла коментарями російських пропагандистів. Тонни маніпуляцій, приправлених фейками, і в уявленні багатьох людей перемога України перетворилася на черговий роздутий скандал.

      Цим постом хочу нагадати історію Стокгольмського арбітражу. Бо Стокгольм заслуговує на те, щоби стати символом вміння українців перемагати.

      Україна опинилася на межі втрати державності не лише через війну, яку розгорнув Кремль. Злочинці при владі роками паразитували на всіх державних інституціях. Одним із наслідків стали умови контракту про купівлю на газ між Газпромом та Нафтогазом у 2009 році. Його ще називають контракт "Тимошенко-Путін".

      Цей контракт зобов'язував Україну купувати величезні обсяги російського газу, значно більше того об'єму, ніж нам був потрібен, при цьому із забороною продавати цей газ закордон. У контракті також був зазначений принцип "бери або плати" – тобто якщо Нафтогаз не купував газ, він мусив виплачувати штраф.

      До 2017 року за положенням "бери або плати" вже назбирався борг у 56 мільярдів доларів. А до кінця дії контракту, тобто до 2019 року, якби Україна не перемогла, з нас би вимагали вже понад 80 мільярдів доларів – непомірну для нашого бюджету суму. Програш Нафтогазу, наче ефект доміно, запустив би механізм входження України у все більшу фінансову кабалу, все більшу залежність від Росії та втрату європейського майбутнього.

      Українські юристи спрацювали на найвищому рівні і довели суду, що умови контракту з самого початку були несправедливими, а відтак їх неможливо виконати. Арбітраж визнав, що положення контракту порушує права споживача, тож вони мають бути зміненими.

      В результаті перемоги Нафтогазу, Газпром не отримує ні копійки з 80 мільярдів доларів.

      Арбітраж також задовольнив вимогу Нафтогазу щодо виплати компенсації Газпромом за неповне виконання своїх зобов'язань за контрактом про транзит. Саме завдяки цьому Україна отримала від Газпрому майже 5 млрд доларів, три з них – напередодні 2020 року.

      Тобто ми не лише уникнули втрати 80 мільярдів доларів, а ще поповнили бюджет значною сумою коштів.

      Через пропагандистські канали активно поширювалася теза, що здобута Нафтогазом перемога – це заслуга західних юристів. Начебто українці самі не впоралися, бо нібито взагалі ні на що не здатні. Росії дуже не хочеться, щоби українці вірили у себе.

      Стокгольм залишається однією з найбільших поразок Кремля на юридичному фронті. Також Стокгольм показав, що Росія просто не має шансів у чесній та гідній грі. Тому вона продовжує змішувати з брудом небезпечних людей та інституції, в яких вбачає для себе небезпеку.

      Перемога України у Стокгольмі – це приклад того, як ми можемо перемагати, коли маємо стратегію, чесних фахівців та працюємо на результат. Не можна дозволяти адептам рускава міра красти нашу віру у власні сили, поширювати відчуття меншовартості й неспроможності. Найбільше вони бояться, що ми остаточно зруйнуємо міф про непереможність росіян!

      Важливо! Німеччина і Росія брехали, – Коболєв заявив, що повністю зупинить "Північний потік-2"

      С 1 марта газ могут отключить в ряде областей: где именно
      сегодня
      Автор: Ульяна Супрун
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Публикации Швеция Газовый конфликт Газ Рынок газа Газпром Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:59 Дело Шеремета: опровергнет ли следствие несовпадение роста Антоненко и убийцы. Эксклюзив
      Катерина Петренко
      сегодня , 17:00 Полный нокаут России и безвозвратная победа Украины: что произошло два года назад в Стокгольме
      Уляна Супрун
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      28 февраля 2021 , 12:58 Электрокамины Dimplex и Royal Flame на выставке KIFF 2020
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук