Полный нокаут России и безвозвратная победа Украины: что произошло два года назад в Стокгольме

Победа Украины в Стокгольме – это пример того, как мы можем побеждать, когда имеем стратегию, честных специалистов и работаем на результат.

2014 рік. Росія починає гібридну війну проти України по всіх фронтах, зокрема правовому. Після Революції Гідності російський Газпром "згадує" про борги, про які "забували" раніше, в обмін на незалежність та наші національні інтереси, і подає позов проти українського Нафтогазу до Стокгольмського арбітражного суду. Навіть найкращі юристи не вірили у можливість перемоги.

До речі: "Нафтогаз" вимагає 8 мільярдів доларів від Росії за збитки від анексії Криму

Потім починаються 4 роки напруженої боротьби, результат якої дуже сильно мав вплинути на безпеку нашої держави.

28 лютого 2018 року Нафтогаз здобуває остаточну перемогу.

Але, як це буває у всіх питаннях, що стосуються Росії, ця тема миттєво обросла коментарями російських пропагандистів. Тонни маніпуляцій, приправлених фейками, і в уявленні багатьох людей перемога України перетворилася на черговий роздутий скандал.

Цим постом хочу нагадати історію Стокгольмського арбітражу. Бо Стокгольм заслуговує на те, щоби стати символом вміння українців перемагати.

Україна опинилася на межі втрати державності не лише через війну, яку розгорнув Кремль. Злочинці при владі роками паразитували на всіх державних інституціях. Одним із наслідків стали умови контракту про купівлю на газ між Газпромом та Нафтогазом у 2009 році. Його ще називають контракт "Тимошенко-Путін".

Цей контракт зобов'язував Україну купувати величезні обсяги російського газу, значно більше того об'єму, ніж нам був потрібен, при цьому із забороною продавати цей газ закордон. У контракті також був зазначений принцип "бери або плати" – тобто якщо Нафтогаз не купував газ, він мусив виплачувати штраф.

До 2017 року за положенням "бери або плати" вже назбирався борг у 56 мільярдів доларів. А до кінця дії контракту, тобто до 2019 року, якби Україна не перемогла, з нас би вимагали вже понад 80 мільярдів доларів – непомірну для нашого бюджету суму. Програш Нафтогазу, наче ефект доміно, запустив би механізм входження України у все більшу фінансову кабалу, все більшу залежність від Росії та втрату європейського майбутнього.

Українські юристи спрацювали на найвищому рівні і довели суду, що умови контракту з самого початку були несправедливими, а відтак їх неможливо виконати. Арбітраж визнав, що положення контракту порушує права споживача, тож вони мають бути зміненими.

В результаті перемоги Нафтогазу, Газпром не отримує ні копійки з 80 мільярдів доларів.

Арбітраж також задовольнив вимогу Нафтогазу щодо виплати компенсації Газпромом за неповне виконання своїх зобов'язань за контрактом про транзит. Саме завдяки цьому Україна отримала від Газпрому майже 5 млрд доларів, три з них – напередодні 2020 року.

Тобто ми не лише уникнули втрати 80 мільярдів доларів, а ще поповнили бюджет значною сумою коштів.

Через пропагандистські канали активно поширювалася теза, що здобута Нафтогазом перемога – це заслуга західних юристів. Начебто українці самі не впоралися, бо нібито взагалі ні на що не здатні. Росії дуже не хочеться, щоби українці вірили у себе.

Стокгольм залишається однією з найбільших поразок Кремля на юридичному фронті. Також Стокгольм показав, що Росія просто не має шансів у чесній та гідній грі. Тому вона продовжує змішувати з брудом небезпечних людей та інституції, в яких вбачає для себе небезпеку.

Перемога України у Стокгольмі – це приклад того, як ми можемо перемагати, коли маємо стратегію, чесних фахівців та працюємо на результат. Не можна дозволяти адептам рускава міра красти нашу віру у власні сили, поширювати відчуття меншовартості й неспроможності. Найбільше вони бояться, що ми остаточно зруйнуємо міф про непереможність росіян!

Важливо! Німеччина і Росія брехали, – Коболєв заявив, що повністю зупинить "Північний потік-2"