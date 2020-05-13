Помочь всем не удастся: что говорят у Зеленского о борьбе с кризисом

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что государство будет содействовать в преодолении последствий коронакризиса и мирового кризиса в целом, однако всем помочь не удастся, учитывая количество ресурсов.

Проблема, с которой столкнулась Украина – не уникальна, она существует во всем мире, – сказал Устенко в комментарии 24 каналу.

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Он добавил: по прогнозам, украинская экономика в 2020 году упадет на 5%. Это означает, что коронакризис и глобальный кризис будут стоить нам 8,5% нашего ВВП – а это более чем 10 миллиардов долларов.

Устенко подчеркнул, что падение коррелируется с прогнозами в других странах: испанская экономика упадет на 10%, итальянская – на 6%, немецкая – на 4%, польская – на 3–4%.

Надо помнить, что у нас есть серьезные ограничения. Все зависит от дефицита бюджета и так далее. Речь идет о более чем 10 миллиардах долларов, которые надо каким-то образом финансировать. Поэтому когда очень много сестер и очень мало мал серег, то выдать каждой сестре по серьге не удастся,

– подчеркнул советник президента.

Устенко объяснил, что концепция помощи сводится к тому, чтобы сосредоточить поддержку на тех, кто потерял или теряет работу. К тому же – подчеркнул советник президента – лучше давать не средства, которые идут как субсидия по безработице, а делать все для того, чтобы у людей была возможность впоследствии вернуться на работу – в частности, поддерживать малый и микробизнес.

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По словам Устенко, должно быть несколько целевых стимулирующих мер: