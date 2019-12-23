Попутный ветер: как Украине выиграть инвестиции в зеленую энергетики

Вливание в Украину иностранного капитала, преимущественно в Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), создает иллюзию определенной инвестиционной привлекательности экономики и видимость укрепления гривны.

Некоторые правительственные эксперты даже находят оптимистические параллели с Польшей, которая в свое время отказалась от фиксированного курса, укрепив свой злотый.

При этом важно понимать качественные отличия "украинских" и "польских" инвестиций. Основная часть финансового потока в Украину – спекулятивный капитал. Его заводят в государственные ценные бумаги, избегая масштабных долгосрочных проектов. Страна не зарабатывает на этих деньгах, не стимулирует за их счет промышленное развитие и рост ВВП, не создает рабочие места.

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Говоря простым языком, деньги идут мимо кассы. Хотя могли бы капитализировать индустрии, реально интересные инвестиционному капиталу. Одна из таких – зеленая энергетика. В текущем году страна заняла 8 место в мире по привлекательности инвестиций в это направление. Финансовые потоки в отрасль в 2018-м превысили $800 млн, при показателе в $46 млн годом ранее. "Украина сделала невероятное, поднявшись сразу на 55 позиций в рейтинге с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году", - отметили в ежегодном отчете "Climatescope-2019" исследовательского агентства "Bloomberg New Energy Finance".

Аналитики объясняют такой рост реформой энергетического сектора, привлекательным зеленым тарифом и налоговыми ставками. Хотя, уверен, весомость этих инвестиций должна быть гораздо более продуктивной для страны. Для этого нужно сделать ставку на развитие в Украине индустрии альтернативной энергетики, отказавшись от импорта готовых технологических решений.

Важно стимулировать инвестора вкладывать в локализацию производства и создание здесь сервисных центров. Производственная синергия откроет Украине новые перспективные направления, которые пока мы вынужденно закрываем импортом. Это даст нам доступ к высоким технологиям, а следовательно – к новым высокооплачиваемым рабочим местам, бюджетным доходам и достойным социальным стандартам. Кстати, именно на это вправе рассчитывать страна, уже много лет предлагающая инвесторам конкурентный зеленый тариф.

Естественно, правительство должно понимать то, что долгосрочные инвестиции требуют определенных гарантий. Правила игры не должны меняться по ходу матча не только в футболе, но и в бизнесе. К примеру, постоянное обсуждение вопроса зеленого тарифа не добавляет инвесторам желания рисковать своими деньгами.

Государство должно убедить инвестора, что его перспективы создать новое производство в Украине выше, чем такое же – в Кении или Иордании. И – подтвердить доверие действиями в отношении действующих проектов локализации производства. Поскольку опыт создания ветрогенераторов на предприятиях Краматорска и других украинских городов подтверждает наши перспективы на внутреннем и внешних рынках.

Уже сегодня нам нужно выигрывать конкуренцию за инвестиции, которые через 10-15 лет сделают нас сильным субъектом зеленой энергетики. Такие вложения вызовут волновой экономический эффект в сопутствующих отраслях – машиностроении, логистике, в проектных и сервисных организациях.

Мировой опыт подтверждает неизбежность замещения традиционных мощностей генерации альтернативными. Даже – в условиях избыточных запасов традиционного топлива. К примеру, Хьюстон – крупнейший город штата Техас – основного добытчика нефти в США, покупает 1 млрд киловатт-часов "зеленого электричества". Это – 89% его потребления. В Париже 18% вырабатываемого электричества приходится на "чистую" энергию. В Германии ее доля превышает 40% общей генерации.

Развитие альтернативной энергетики – тренд следующих десятилетий. Принципиально то, что данное направление нуждается в господдержке только в период становления. Бизнес же, основанный на ископаемом топливе, требует постоянных существенных вложений. Поэтому уже достаточно скоро станет выгоднее интегрировать возобновляемые источники в экономику, чем содержать и строить традиционные электростанции.

В исследовании Международного энергетического агентства просчитали, что через 25 лет треть генерирующих мощностей в мире выработает сроки эксплуатации. К тому времени спрос на электроэнергию возрастет на 60%, и это потребует утроить масштабы ее производства. Генерация же ветровой и солнечной энергии возрастет с 7 до почти 50%.

Немаловажен экологический аспект. Рост альтернативной энергетики сокращает выбросы в атмосферу. По данным Американской ассоциации ветроэнергетики, ветрогенерация только в 2018-м позволила избежать выбросов 200 млн тонн углекислого газа. Для понимания, за год столько СО₂ вырабатывают 43 млн автомобилей.

В Украине технологии будущего должны рождаться уже сегодня. Недавно я зарегистрировал законопроект №2496, который будет способствовать регулированию национальной энергетики путем аккумулирования. По мнению экспертов, технологии Big Data, Blockchain, Energy Storage в ближайшее время превратят мир в автоматизированные системы smart-производства, транспортировки и поставок электроэнергии.

Развитие зеленой энергетики, а также возможности ее накопления и хранения – реальность, воспитывающая нового потребителя, способного управлять своими энергозатратами. Для государства это – технологическое развитие, а также – уход от тотальной зависимости от угля и газа. А для обычного потребителя эти изменения означают легкость присоединения к сетям, новое качество сервиса и возможность управлять собственным потреблением.

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