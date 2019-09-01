Как Украине заработать на фриланс-тренде

"Страна в смартфоне" из виртуальной идеи постепенно превращается в реальность. Один из недавних маркеров – вхождение Украины в пятерку стран с быстрорастущими рынками фриланса по итогам второго квартала 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом этот показатель вырос на 36%.

Мы попали в солидную компанию развитых и активно развивающихся стран. Так выглядит топ из пяти стран: США (+78%), Великобритания (+59%), Бразилия (+48%), Пакистан (+47%), Украина (+36%).

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То, что Украина среди лидеров мирового тренда работать без привязки к месту – является в целом позитивным фактором. Это подтверждает гибкость наших людей, способность воспринимать свежие идеи и приспосабливаться к новым условиям.

Интернет – универсальная платформа, позволяющая получать информацию и тратить деньги одновременно. Целые отрасли и сферы жизни – уже в Сети. Электронные деньги, е-медицина, е-образование, транспортные сервисы – это реалии жизни, подкрепленные экономической целесообразностью. Е-commerce – полностью сформированная рыночная модель. Тысячи компаний и миллионы людей по всему миру зарабатывают, пользуясь механизмами коммуникации Сети или доступом к ее аудитории. Поэтому фриланс – логичный и перспективный этап общественного развития.

Еще недавно работа на удалении была уделом узкого круга дизайнеров, IT-сектора, журналистов... Но развитие технологий и низкий финансовый порог для вхождения в сектор фриланса привлекли к идее альтернативного трудоустройства и другие категории специалистов: переводчиков, юристов, бухгалтеров... E-work предоставляет широчайшие возможности карьерного роста и, соответственно, увеличения заработка.

Важно понимать отличия в восприятии модели удаленной работы в Украине и других странах мира. У нас этот формат воспринимается не только как новое окно возможностей, но и как способ избежать уплаты налогов и контроля государственных институтов.

Для Украины как государства развитие фриланса – это новые возможности и серьезные вызовы. Общество оказалось гибче государственных институтов, освоив новую бизнес-реальность. Ведь преимущества онлайн-карьеры очевидны. Это самостоятельное планирование целей, отсутствие верхних планок развития, возможность трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями.

Для Украины важно, чтобы возможность работать на удаленном доступе стала ступенькой развития, а не самоизоляцией наиболее продвинутой части общества от влияния государства. Нужно выстроить эффективные каналы коммуникации и создать условия для продвижения наиболее перспективных секторов. Государство должно стать партнером для фрилансеров, способствуя их деятельности и создавая в их интересах социальную и инженерную инфраструктуру.

Одним из ключевых условий должны стать трудоустройство по трудовым договорам, с уплатой взносов в Пенсионный фонд. Если эта практика не станет доминирующей, через определенное время Украина столкнется с армией граждан, лишенных права на пенсионное обеспечение.

Кроме того, неуплата пенсионных взносов снижает привязку граждан к своей стране и мотивирует к иммиграции в наиболее продуктивном возрасте.

Важно в государственных масштабах создавать экономические кластеры, отвечающие интересам основных направлений фриланса. Чтобы таким образом убедить инвесторов завести в Украину основную часть инвестиции, а не часть, которую они предусмотрели на наших "удаленных специалистов". К примеру, развитие новых экономических кластеров – логичное решение для Донбасса, стоящего на пороге серьезных структурных изменений. Один из новых проектов – IT-хаб в Краматорске – станет серьезным подспорьем для развития на городском уровне этой отрасли.

Привязав молодых программистов к определенной территории и создав им достойные условия для личного развития, мы обеспечим развитие этого направления на годы вперед. В таком случае альтернативные экономические точки роста безболезненно заменят отжившие малоперспективные направления.

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