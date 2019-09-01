13:10
1 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Максим Єфімов
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Максим Єфімов

      Как Украине заработать на фриланс-тренде

      193
      Фриланс-тренд в Украине: общество оказалось гибче государственных институтов
      Фриланс-тренд в Украине: общество оказалось гибче государственных институтов / The Social Digital

      "Страна в смартфоне" из виртуальной идеи постепенно превращается в реальность. Один из недавних маркеров – вхождение Украины в пятерку стран с быстрорастущими рынками фриланса по итогам второго квартала 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом этот показатель вырос на 36%.

      Мы попали в солидную компанию развитых и активно развивающихся стран. Так выглядит топ из пяти стран: США (+78%), Великобритания (+59%), Бразилия (+48%), Пакистан (+47%), Украина (+36%).

      Читайте також: Поколение Z: как молодежь меняет украинских работодателей и наши условия труда

      То, что Украина среди лидеров мирового тренда работать без привязки к месту – является в целом позитивным фактором. Это подтверждает гибкость наших людей, способность воспринимать свежие идеи и приспосабливаться к новым условиям.

      Интернет – универсальная платформа, позволяющая получать информацию и тратить деньги одновременно. Целые отрасли и сферы жизни – уже в Сети. Электронные деньги, е-медицина, е-образование, транспортные сервисы – это реалии жизни, подкрепленные экономической целесообразностью. Е-commerce – полностью сформированная рыночная модель. Тысячи компаний и миллионы людей по всему миру зарабатывают, пользуясь механизмами коммуникации Сети или доступом к ее аудитории. Поэтому фриланс – логичный и перспективный этап общественного развития.

      Еще недавно работа на удалении была уделом узкого круга дизайнеров, IT-сектора, журналистов... Но развитие технологий и низкий финансовый порог для вхождения в сектор фриланса привлекли к идее альтернативного трудоустройства и другие категории специалистов: переводчиков, юристов, бухгалтеров... E-work предоставляет широчайшие возможности карьерного роста и, соответственно, увеличения заработка.

      Важно понимать отличия в восприятии модели удаленной работы в Украине и других странах мира. У нас этот формат воспринимается не только как новое окно возможностей, но и как способ избежать уплаты налогов и контроля государственных институтов.

      Для Украины как государства развитие фриланса – это новые возможности и серьезные вызовы. Общество оказалось гибче государственных институтов, освоив новую бизнес-реальность. Ведь преимущества онлайн-карьеры очевидны. Это самостоятельное планирование целей, отсутствие верхних планок развития, возможность трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями.

      Для Украины важно, чтобы возможность работать на удаленном доступе стала ступенькой развития, а не самоизоляцией наиболее продвинутой части общества от влияния государства. Нужно выстроить эффективные каналы коммуникации и создать условия для продвижения наиболее перспективных секторов. Государство должно стать партнером для фрилансеров, способствуя их деятельности и создавая в их интересах социальную и инженерную инфраструктуру.

      Одним из ключевых условий должны стать трудоустройство по трудовым договорам, с уплатой взносов в Пенсионный фонд. Если эта практика не станет доминирующей, через определенное время Украина столкнется с армией граждан, лишенных права на пенсионное обеспечение.

      Кроме того, неуплата пенсионных взносов снижает привязку граждан к своей стране и мотивирует к иммиграции в наиболее продуктивном возрасте.

      Важно в государственных масштабах создавать экономические кластеры, отвечающие интересам основных направлений фриланса. Чтобы таким образом убедить инвесторов завести в Украину основную часть инвестиции, а не часть, которую они предусмотрели на наших "удаленных специалистов". К примеру, развитие новых экономических кластеров – логичное решение для Донбасса, стоящего на пороге серьезных структурных изменений. Один из новых проектов – IT-хаб в Краматорске – станет серьезным подспорьем для развития на городском уровне этой отрасли.

      Привязав молодых программистов к определенной территории и создав им достойные условия для личного развития, мы обеспечим развитие этого направления на годы вперед. В таком случае альтернативные экономические точки роста безболезненно заменят отжившие малоперспективные направления.

      Читайте також: Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят

      blog_ava
      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      сьогодні
      11494
      Автор: Максим Єфімов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Робота Інвестиції Інтернет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как Украине заработать на фриланс-тренде
      сьогодні , 12:00 Как Украине заработать на фриланс-тренде
      Максим Єфімов 193
      Из гражданских в военные, или Сюрприз от ВМС США
      сьогодні , 08:50 Из гражданских в военные, или Сюрприз от ВМС США
      Злой Одессит 1794
      Письмо из Луганска: деньги не пахнут, или О людях, которых кормит война
      31 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: деньги не пахнут, или О людях, которых кормит война
      Ольга Черненко 2252
      Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради
      31 серпня , 19:30 Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради
      Антон Голобородько 1890
      Украине следует отказаться от госшахт
      31 серпня , 16:30 Украине следует отказаться от госшахт
      Сергій Фурса 880
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук