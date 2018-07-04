После расследования "Мироновский Хлебопродукт" требовал от некоторых СМИ снять материал

После выхода в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом" материала "Рябагеддон" ряд СМИ, которые его перепечатали, получили официальное письмо от ПАО "Мироновский Хлебопродукт" с требованием снять этот материал с публикации и угрозами судебных исков.

Между тем авторы журналистского расследования не получали от представителей компании Юрия Косюка никаких претензий, опровержений или судебных исков. Ознакомившись с содержанием письма, направленного коллегам, "Наши Деньги с Денисом Бигусом" дали комментарий.

С материалом "Рябагеддон" программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" можете ознакомиться здесь.

С содержанием письма от ПАО "Мироновский Хлебопродукт" можете ознакомиться здесь.

Материал "Рябагеддон" – это журналистский репортаж, посвященный жалобе жителей сел Винницкой области на деятельность ПАО "Мироновский Хлебопродукт" Европейского Банка Реконструкции и Развития. В нем освещены конкретные жалобы конкретных подписантов этой жалобы, а также позиция компании "МХП" относительно претензий, изложенных в жалобе.

Автор материала Данило Мокрик еще 19 июня обратился к ПАО "МХП" с официальным запросом на интервью относительно упомянутой выше жалобы к ЕБРР. Лишь 21 июня он получил ответ от пресс-секретаря ПАО "МХП" Анны Горбатюк. Она предложила съемочной группе приехать для записи интервью с представителем ООО "Винницкая птицефабрика" в город Ладыжин Винницкой области.

Автор сюжета просил об интервью с представителем "Мироновского Хлебопродукта", потому что именно на "МХП" крестьяне подали жалобу в Европейский банк. ООО "Винницкая птицефабрика" является лишь филиалом "Мироновского Хлебопродукта", поэтому комментарий ее представителя не мог быть достаточным и исчерпывающим.

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Следовательно Данило Мокрик и Анна Горбатюк договорились, что ПАО "МХП" даст письменный ответ на поставленные в запросе вопросы. Этот ответ должны были прислать в пятницу, 22 июня. Однако в итоге прислали только после повторное напоминание в понедельник, 25 июня – за несколько часов до выхода программы в эфир. Тем не менее, этот ответ был подан журналистами в материале.

Предоставление ответа только через шесть дней после запроса и за несколько часов до эфира указывает, что "Мироновский Хлебопродукт" не был заинтересован в предоставлении комментариев журналистам, и предоставил упомянутый письменный ответ только после настойчивых обращений редакции.

Что касается выводов об обоснованности или необоснованности освещенных в сюжете "Рябагеддон" жалоб жителей сел Заозерное, Клебань и Оляница, то их в любом случае предстоит делать Европейскому банку. ПАО "МХП" может иметь свой взгляд на эти жалобы, и мы сообщили об этом в эфире. Однако конечным арбитром в этом вопросе должен быть именно независимый орган – ЕБРР. До решения Европейского банка любые оценки со стороны ПАО "МХП" являются преждевременными.С другой стороны, только украинский суд может дать заключение относительно того, есть ли в материале "Рябагеддон" какие-либо нарушения, которые могут привести к снятию его с публикации.

Без соответствующего судебного решения письмо ПАО "МХП" с таким требованием является абсолютно внеправовым действием, которое можно расценивать как давление на СМИ и наступление на свободу слова, принципы которой закреплены и в украинском законодательстве, и в Европейской Конвенции по правам человека. Поэтому поведение “Мироновского Хлебопродукта” в этом вопросе не имеет ничего общего с европейскими стандартами, верность которым это предприятие декларирует.

Также обращаем внимание на то, что в своем письме к средствам массовой информации "Мироновский Хлебопродукт" прибегает к, по нашему мнению, выборочному и манипулятивному цитированию Закона "О побочных продуктах животного происхождения...".

Так, “МХП” настаивает, что этот Закон позволяет хранить куриный помет под открытым небом без каких-либо специальных сооружений, как это происходит вблизи села Клебань. В подтверждение предприятие лишь частично цитирует п. 3 ст. 1 Закона, в котором указано, что отходы можно хранить на "специально оборудованных площадках".

Но полностью п. 3 ст. 1 этого Закона звучит так:

"Хранение побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, – временное пребывание побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, с целью их последующей обработки, переработки, утилизации или удаления на специально оборудованных площадках, в бункерах, контейнерах, холодильных установках, конструкция которых предотвращает попадание побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, в почву и водные объекты".

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Это означает, что такие "специально оборудованные площадки" должны соответствовать нормам, выписанным в конце пункта 3, которые компания в письме к СМИ не цитирует. И какое-либо подтверждение о соответствии таким нормам не предоставляет. Напоследок еще раз отметим, что письма с требованием удалить материал "Рябагеддон" прислали ряду СМИ, однако редакция программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" никаких писем или претензий от компании после выхода сюжета не получала.