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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Ян Валетов

      После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом

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      Осталось пять дней: Зеленский или Порошенко – выбор за украинцами
      Осталось пять дней: Зеленский или Порошенко – выбор за украинцами / news247.com.ua

      Почитал комментарии. Уже зарекался это делать, но для понимания настроений таки прочел. Вспомнил про обычай убивать гонца, принесшего дурную весть. Скажите, я один умею складывать, умножать и делить?

      Сторонники Зеленского верят в президента-волшебника. Это не первый симптом инфантильности общества, я хорошо помню брызги слюны и восторги по поводу Нади Савченко. Надя придет – порядок наведет. В тот раз пронесло. Надя пришла, но ее вовремя арестовали.

      Когда я робко намекал, что освободить женщину и плена – хорошо и правильно, но с президентством не стоит торопиться, на меня гневно шикали. Ну, ладно. Между верой в Савченко и верой в Зеленского, второй выбор – это выбор здравого человека.

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      Но вера сторонников Порошенко в чудо электорального пришествия – отдельный разговор. Понимаете, в стране ограниченное число избирателей. И несложно посчитать, что взять дополнительные несколько миллионов голосов Порошенко неоткуда. А надо не просто сравнять счет, а выиграть. В принципе, несколько миллионов избирателей можно родить, но нужно время, чтобы они достигли возраста выбора. А это 18 лет, как ни крути. В общем, развожу руками...

      Одни верят в коренные изменения в обществе по мановению руки сериального героя.
      Другие в то, что несколько миллионов человек, услышав президентскую арию, поменяют свои предпочтения. И обе группы очень не любят, когда им указывают на то, что верить в чудеса в нашей стране уже по возрасту не положено. Мы взрослые. 27 лет от роду. Уже пора сообразить, что надо ненавидеть не гонца, ребята, а собственный инфантилизм, от которого со страной и случаются нехорошие вещи.

      Не надо голосовать сердцем, надо голосовать мозгом. Неважно, как зовут вашего фаворита. Важно, чтобы вы понимали: проголосовав, вы становитесь соучастником во всем, что ваш избранник сотворит. И в плохом, и в хорошем. И вам нести ответственность за ваш выбор.

      А пока... пока все происходящее напоминает мне конфликт на религиозной почве. Две группы истово верующих пытаются пустить друг друга на фарш за все хорошее и против всего плохого.

      Честно говоря, я устал быть гонцом. Я бы с удовольствием приносил добрые вести, но их у меня нет. Рай впереди не предвидится, хоть вам неприятно это слышать. Ни при Порошенко, который сам упустил свой шанс, ни при Зеленском, который еще сам не понимает, в какой переплет попал...

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Публикации Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: Facebook
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