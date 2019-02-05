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      Повоевал на стороне оккупантов и вернулся: в Одессе СБУ задержала боевика

      52 Читати новину українською
      В Одесі СБУ затримала бойовика, який воював проти України у 2015 році
      В Одесі СБУ затримала бойовика, який воював проти України у 2015 році / СБУ

      В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика, которые присоединился к рядам оккупантов еще в августе 2015 года. Впоследствии мужчина вернулся на территорию Украины.

      Среди оккупантов он был стрелком-зенитчиков и участвовал в боевых действиях против сил АТО, сообщает пресс-служба СБУ.

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      В мае 2016 года злоумышленник покинул ряды боевиков и вернулся в Одессу. В ведомстве отмечают, что в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.

      СБУ затримала бойовика
      Злоумышленник воевал на стороне оккупантов в 2015 году / Источник: пресс-служба СБУ

      Суд Одессы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.

      когда еще сбу задерживала подельников оккупантов
      •  
      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      5 февраля
      85268
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Криминальные новости Новости Одессы СБУ
      Источник: 24 канал
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