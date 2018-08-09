"Поздравим Соединенные Санкции Америки": в России не стихает истерика из-за новых штрафных мер

Российские официальные лица с негодованием отреагировали на новые жесткие санкции США против Москвы, которые вводят в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании и которые привели к обвалу российского рынка.

Об этом пишет The Guardian.

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Так, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ответ на действия Америки Россия может ввести ограничения на экспорт в США ракетных двигателей РД-180. Еще один российский чиновник – первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский – назвал новые санкции "театром абсурда".



"Театр абсурда продолжается. Нет ни доказательств, ни улик, ни логики, ни презумпции невиновности – только сплошные "Хайли лайкли". Действует только одно правило: обвинять во всем Россию, неважно, насколько абсурдны или лживые эти обвинения. Поэтому поздравим Соединенные Санкции Америки!" – написал чиновник в своем Twitter.

The theater of absurd continues. No proofs, no clues, no logic, no presumption of innocense, just highly-liklies. Only one rule: blame everything on Russia, no matter how absurd and fake it is. Let us welcome the United Sanctions of America! #SkripalHoax https://t.co/MekROW5WBc — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 8 серпня 2018 р.

Как отмечает издание, российские рынки также "плохо восприняли" новость о введении санкций. На фоне опасений, связанных с тем, что прямые рейсы между Россией и США могут быть отменены, акции "Аэрофлота" упали на 12%, а курс российского рубля на фоне сообщений из США впервые за почти два года преодолел психологическую отметку в 66 рублей за доллар.

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Напомним, накануне в США сообщили о введении новых санкций против России из-за отравления в марте в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Антироссийские ограничения планируют ввести в два этапа: первый этап предусматривает ограничение экспорта и финансирования, а второй этап санкций запланирован через три месяца. Они вступят в силу, если Россия не приведет "надежных свидетельств" того, что в дальнейшем не будет использовать химическое оружие.