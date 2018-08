"Поздравим Соединенные Санкции Америки": в России не стихает истерика из-за новых штрафных мер

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также: Россия назвала "драконовскими" новые санкции США

Так, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ответ на действия Америки Россия может ввести ограничения на экспорт в США ракетных двигателей РД-180. Еще один российский чиновник – первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский – назвал новые санкции "театром абсурда".



"Театр абсурда продолжается. Нет ни доказательств, ни улик, ни логики, ни презумпции невиновности – только сплошные "Хайли лайкли". Действует только одно правило: обвинять во всем Россию, неважно, насколько абсурдны или лживые эти обвинения. Поэтому поздравим Соединенные Санкции Америки!" – написал чиновник в своем Twitter.

The theater of absurd continues. No proofs, no clues, no logic, no presumption of innocense, just highly-liklies. Only one rule: blame everything on Russia, no matter how absurd and fake it is. Let us welcome the United Sanctions of America! #SkripalHoax https://t.co/MekROW5WBc