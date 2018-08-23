"Поздравляю всех, кто любит Украину": политзаключенный Балух написал эмоциональное письмо

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает уже сто пятьдесят четвёртый день, накануне Дня Независимости написал письмо ко "всем, кто любит Украину".

Письмо опубликовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Читайте также: Одни кости и кожа, – мать политзаключенного Балуха встретилась с сыном в изоляторе

В письме, датированном 22 августа, Балух отмечает, что украинцы заплатили "большую цену за право иметь свое государство".

Политзаключенный желает ангелов-хранителей украинской армии, духовенству и гражданскому обществу.

Необъятно большой ценой, потерянными и искалеченными судьбами миллионов и миллионов лучших сынов и дочерей родной земли уплачено истории за наше право иметь свое государство, развивать его,

– пишет он.

Балух сердечно благодарит всех единомышленников за "счастье чувствовать себя членом большой семьи, которая руководствуется идеалами правды, чести и достоинства".

Именно сейчас, отражая очередное шовинистическое нашествие соседа-империалиста, считаю, что крайне важно приложить максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства как такового,

– говорится в письме.

Также политзаключенный призывает украинцев быть "достойными потомками" своих родителей, а свое письмо завершает словами "Слава Украине".

5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балуха приговорен к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинила Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.