Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список

20 пророссийских террористов, за неполными данными, уничтожены в марте 2019 года во время боевих действий на Донбассе.

1-2. 1 марта 2019 года уничтожены Сергей Стовбур и Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира", санинструктор, любила фотографироваться и давала интервью "как надо отстреливать укропов". Стовбур может относиться и к не боевым потерям – детальных данных нет.

3. 2 марта уничтожен Алексей Кисель с позывным "Комар".

4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик". Тоже санинструктор, тоже пиарилась, воевала с мая 14-го года со Славянска.

5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (2-й батальон 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса), и Александр Протоцкий, позывной "Док", 4-й разведывательный батальон 1-го армейского корпуса ("батальон Захара Прилепина" – замкомандира части, который сделал себе рекламу и нашел новую работу в Москве, а оболваненные им дураки стоят в горячем месте под Мариуполем и каждый месяц несут потери). Давал интервью, называя себя "Охотник на бандерлогов" – доохотился.

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7. 8 марта уничтожен Дмитренко Дмитрий Владимирович с позывным "Чечня". Бывший уголовник из РФ, воевал с 2014-го года. Нашел свой конец в Сирии. Дмитренко принимал участие в знаменитом бое на опорном пункте "Саша" 1 февраля 2015-го года под Троицким, где бойцы 17-й танковой уничтожили 35 наемников. "Чечня" тогда был ранен, и оставил яркие воспоминания, я об этом бое написал с использованием его видео. По заслугам – от судьбы не уйдешь.

8-10. 9 марта уничтожены Андреев Александр (ДТП в Крыму – не боевые потери), Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил.

11. 10 марта. На борту "Боинга", который разбился в Эфиопии, уничтожен россиянин Александр Поляков, военнослужащий, награжденный медалью "За возвращение Крыма".

12-13. 11 марта умерли россиянин Карнаухов Денис и Симонян Норайр батальон "Спарта" – оба в результате сердечных приступов. Единственный сын Симоняна Роман стал в 2014-м командиром "ополчения" Шахтерска, уничтожен в ходе боев за город. Семья Карнаухова побирается в интернете: "У Дениса осталась семья, жена Наталья – (ополченка, награждена медалью за оборону Славянска) и две несовершеннолетние дочери. Они живут в небольшом поселке, в Ставропольском крае. С работой там очень сложно. На похороны пришлось брать кредит".

14. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей.

15. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер.

16-17. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (батальон "Сомали"), Довбня Сергей Александрович и Денис Ребриков.

18-20. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек", Присяжнюк Алексей Григорьевич, 20-летний россиянин из Таганрога Грушко Алексей с позывным "Псих" (4-й разведывательный батальон 1-го корпуса, "батальон Прилепина"). Так хотел повоевать с укропами, что даже не служил в регулярной российской армии, сразу завербовался в оккупационные войска на Донбасс.

21. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович.

22-24. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав, россиянин Добряков Сергей с позывным "Добрый", россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут". Объявление в соцсетях РФ: "Начинаем сбор на памятник добровольцу из России Владу Ушакову. Влад приехал с первых дней на помощь русскому Донбассу.Он погиб 26 марта 2019, за месяц до своей гибели он похоронил маму! Влада не смогли похоронить на Родине, слишком дорого это стоило, сам он с Якутии с города Ленска, похоронили его в Новороссии. Очень верим, вы сможете нам помочь собрать средства...".

25-26. 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" и казахстанец Александр Крикунов с позывным "Анапа" – родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном.

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Таким образом, по данным соцсетей РФ, за март на Донбассе подтверждена ликвидация украинскими воинами 20 террористов. Еще 4 – не боевые потери, и еще 2 – участника агрессии против Украины уничтожены в других горячих точках.

Данный список потерь – не полный, поскольку российское командование не публикует официально данные о потерях, скрывает реальную ситуацию, и информация о ликвидированных наемниках появляется в разное время в социальных сетях, дополняется. Статистика наблюдений показывает, что в дальнейшем к установленным потерям может выявляться еще до 5-10 трупов.

Выводы: потери противника показывают жесточайший некомплект личного состава. Ликвидируются прежде всего опытные ветераны 2014-го года, что говорит о слабом притоке новобранцев. По нашим данным, противник испытывает жесточайший некомплект, в боевых подразделениях до 30% личного состава, об этом постоянно поступают жалобы от наемников.

Сколько потеряла Украина в марте

Боевые потери украинских воинов в марте 2019-го составляют 8 воинов, еще 11 воинов – не боевые потери. Данные официально подтвержденные, окончательно установленные. Более высокое число не боевых потерь ВСУ объясняется значительно большей численностью украинских сил в ООС, по сравнению с противником, а также определенными проблемами развития армии.

Почему важно распространять информацию о потерях врага? Чтобы снизить число желающих заработать "легкие деньги", противостоять пропаганде РФ о мифических успехах на фронте, показать бесперспективность и опасность сопротивления, сковать психологически слабо мотивированного противника.

Я повторял и повторяю – Путин захочет прекратить войну и ввести миротворцев НАТО на границу только если на фронте уже не останется лохов, которые за 20 тысяч рублей будут сидеть в окопах и подставлять головы под разрешенное Минскими соглашениями вооружение.Так что поможем нашим воинам информационно – чем больше каждый месяц публично заявленных трупов наемников – тем ближе наша победа.

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