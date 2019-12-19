Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы

Согласно исследованиям "Яндекса", 1 место по числу запросов в поисковике заняли выборы президента в Украине.

Результат вполне логичен и закономерен: в Украине в этом году прошли настоящие конкурентные и демократические выборы, итог которых нельзя было предсказать до последнего момента.

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Теперь вспомним жалкую пародию на выборы президента РФ в 2018: итог был известен за несколько лет ДО, а в качестве "конкурентов" "Сказочного" на них выступали мурзилки, да статисты.

В РФ все более четко просматривается общественный запрос на настоящие выборы, неслучайно главным внутренним событием стали протестные акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, а человеком года — недопущенная до них Любовь Соболь.



Любовь Соболь / Фото РИА Новост

Не нужно обладать даром Нострадамуса, чтобы предсказать, что главным событием 2020 года для россиян станут президентские выборы уже в США.

Причина та же: есть интрига, конкуренция, свободное волеизъявление избирателей.

А что есть в Путинской РФ? Сфальсифицированные выборы, да сфабрикованные уголовные дела против гражданских активистов.

Источник: Запретное мнение

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