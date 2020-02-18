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      Принимала решения, на которые не имела права, – Лутковская о причине своего ухода из "Минска"

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      Валерия Лутковская / "Моя Винница"

      Бывшая представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, Валерия Лутковская, рассказала, почему решила выйти из переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. По ее словам, камнем преткновения для нее стала история с процедурой одновременного освобождения.

      Как рассказала она в эфире одного из украинских телеканалов, тогда ей пришлось брать на себя ответственность за принятие решений, на которые не имела права, пишет УНИАН.

      Обратите внимание! Боевики поставили Украине ультиматум в отношении бывших "беркутовцев", –  Лутковская

      "И я попросила полномочия для членов в Трехсторонней контактной группе, что довольно сложно, или пусть назначают представителями в подгруппы того, кто на должностях, что и было сделано", – отметила бывшая представительница Украины в Минске.

      По ее словам, у нее возникла проблема с тремя людьми, которые появились в списке перед самой процедурой обмена. За ними не успевали принять решения, позволяющие их освобождение из-под стражи. Причина – наличие против них несколько уголовных дел.

      По одному уголовному производству он был осужденным, и, соответственно, чтобы его оттуда освободить, нужен указ президента о помиловании. А относительно другого уголовного производства у него еще суды проходят. И нужно еще дополнительно решение суда, которое позволило бы ему выйти за стены изолятора. И из-за этого человека у меня может сорваться вся процедура освобождения людей,
      – добавила Лутковская.

      Поэтому, говорит она, понимала риск и моральную составляющую.

      "Людей привезли, я их уже вижу, а сейчас я должна буду прервать эту процедуру и сказать, что мы не успели, поэтому двух-трех людей здесь еще нет. Я понимаю риск, моральную составляющую и понимаю, что не отдам сейчас этих людей, которых уже привезли. Но теперь нужно принимать решение, как быть с теми тремя. И я приняла. После этого я для себя решила, что надо остановиться, потому что я принимаю решения, на которые я не имею права. Это незаконное решение, я – юрист, и я понимаю последствия", – подытожила экс-представитель Украины на переговорах.

      Обмен пленными, которым занималась Лутковская, прошел 29 декабря. Проходил он между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. В его рамках на Родину вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам. Зато боевикам передали 14 человек.

      Что известно о Валерии Лутковской

      Она возглавила гуманитарную подгруппу ТКГ в Минске в начале июня 2019 года. Сменила на этом посту действующего парламентария от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко.

      До этого Лутковская дважды была заместителем министра юстиции. А с 24 апреля 2012-го по 28 апреля 2017 года занимала должность Уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Во время войны на Донбассе активно занималась обменом пленных.

      11 февраля 2020 года Лутковскую в гуманитарной подгруппе сменил Геннадий Кузнецов.

      Обратите внимание! Лутковская о списке освобожденных от Украины: Это – персональные данные, их нельзя публиковать

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Минские договоренности Валерия Лутковская
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