Пристайко о вероятном обмене послами Украины и России: Политически говорить не о чем

На сегодня Украине не о чем политически разговаривать с Россией, которая до сих пор не забрала с ее территории свои войска и продолжает "убивать наших ребят". Так глава МИД Вадим Пристайко прокомментировал вероятность обмена послами между Украиной и Россией.

Однако отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы, заявил Пристайко в эфире одного из телеканалов.

К теме: МИД Украины отреагировал на заявление Лаврова об обмене послами

"Есть специальная форма – так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан", – сказал министр.

Он отметил, что, пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев, поэтому говорить о назначении посла нельзя.

Посол – это личный представитель Президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим. На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем,

– подчеркнул Пристайко.

"Назначение посла – это сугубо политический шаг. Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне", – подчеркнул глава МИД Украины.

Заметим, что первым о возможном обмене послами заговорила Россия. Так, 10 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государство не против обменяться послами с Украиной.

Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году и с того времени дипломатические связи между странами не восстанавливались. Это произошло в связи с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.