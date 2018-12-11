Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко днями продемонстрував журналістам супутникові знімки, як доказ розміщення російських танків Т-62 М на відстані 18 км від українського кордону.

Знімки були зроблені в листопаді цього року, їх опублікувало видання Defence Blog. На фото чітко видно танки. Повідомляється, що важка бронетехніка зафіксована на новій російській військовій базі поблизу Кам'янськ-Шахтинського Ростовської області.

Зображення показують сотні основних бойових танків, таких як Т-64, а також Т-62М, в той час як тисячі військових вантажівок, артилерійських систем розташовані трохи далі,

– йдеться у повідомленні видання.

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Військова база РФ у 18 кілометрах від кордону з Україною / DEFENCE BLOG

Варто зазначити, що ще 22 червня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію про рух колони важкої бронетехніки з Кам'янськ-Шахтинського (РФ) в бік українського кордону.

До складу колони входять танки Т-64 і БТРи. Сама колона розтягнулася на 2 кілометри,

– повідомила "Права Справа".