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      Продали слишком много билетов: Wizz Air отказал в посадке на рейс украинским спортсменам

      18 Читати новину українською
      Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта
      Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта / touch

      Популярный лоукостер Wizz Air отказал в посадке на самолет десяти украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев. В компании также отказались компенсировать любые расходы пострадавшим пассажирам.

      В компании отказ объяснили тем, что продали слишком много билетов, чем может вместить самолет. В результате пострадали более 30 человек, фактически застряв в немецком аэропорту, рассказала жена одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова на своей фейсбук-странице.

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      Авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, ни ночлег. Также не предложили возместить стоимость билетов. Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и обзоры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой!
      – пояснила женщина.

      Она также рассказала, что среди пострадавших пассажиров были граждане США, однако им компания сразу согласилась компенсировать все расходы на билеты. Когда же обратились украинские спортсмены и другие туристы из Украины – компания в любой компенсации отказала.

      Ситуация в украинских спортсменов и туристов не простая, так как билеты на ближайшие рейсы распроданы, а ближайшая возможная дата вылета – среда. Родные спорсмен пока пытаются найти выход из ситуации, в частности занимаются поиском денег, чтобы вернуть их домой.

       

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Wizz Air авиация
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