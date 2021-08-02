Об этом сообщили 2 августа. В сети выложили соответствующее видео.

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Продают это людям

  • На записи видно, как покупатель поднимает 3 лотка с яйцами.
  • В каждом из них продукты покрытые плесенью. Вероятно, что это сальмонелла.
  • На полке примерно 10 лотков. Предположительно, все они покрыты вредным веществом.
  • Пока не известно, убрали ли работники продуктового магазина "Таврия В" вредные яйца.
  • О пострадавших также не сообщается.

Что такое сальмонелла


Род грамотрицательных бактерий, вызывающих брюшной тиф и сальмонеллез. Бактерии повреждают пищеварительную систему. У пострадавших развивается диарея, наблюдают также интоксикацию и обезвоживание организма.
Иногда образуются гнойники во внутренних органах. Сальмонеллой часто болеют люди, которые готовят или перерабатывают продукты птицеводства и животноводства.

В Одессе на прилавке продуктового магазина нашли яйца с плесенью: смотрите видео