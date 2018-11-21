Пророссийские силы имеют реальный шанс победить на выборах в Украине, – Atlantic Council

У кандидатов в президенты Украины, которые стремятся к сближению с Россией, значительно больше шансов выйти во второй тур выборов, чем принято сейчас считать.

В Украине существует достаточно большая группа людей, которые недовольны действиями власти, тяжелым экономическим положением и войной на Востоке, которая еще продолжается, пишет Маркиян Кузьмич для Atlantic Council.

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Он объясняет, что в первом туре борьба, вероятно, развернется между проевропейским политиком и пророссийским. И избиратели могут соблазниться на популистские обещания о том, что нормализация отношений с Россией якобы решит все экономические проблемы Украины. По такому сценарию, экс-соратники Януковича вполне могут проскочить во второй тур.

"Оппозиционный блок" и партия "За жизнь" призывают к сближению с Россией и завершению войны на Донбассе не военными методами. Вместе они имеют поддержку 12,2% избирателей. Недавно пророссийские партии объявили об объединении в общую избирательную платформу на выборах. Большая поддержка СМИ, фрагментация прозападного лагеря и недовольство статусом-кво может вылиться в то, что единый пророссийский кандидат проскочит во второй тур,

– предостерегает Кузьмич.

Эксперт отметил, что Виктор Медведчук, который окончательно решил вернуться в украинскую политику и руководит одной из главных фракций "Оппоблока", присоединился к партии "За Жизнь" Вадима Рабиновича. Далее он будет работать над усилением своего влияния на оппозицию. И вполне имеет для этого ресурсы – он контролирует телеканалы "112", ZIK и NewsOne.

Но есть еще одно влиятельное крыло "Оппоблока", которым заведует олигарх Ринат Ахметов. И оно объединяться с другими оппозиционными силами пока не намерено. Поэтому пока еще не ясно, будут ли его ресурсы использованы во время президентских выборов.

Стоит также ожидать, что электорат будут пытаться ввести в заблуждение. Отношение к Евросоюзу значительно отличается в разных регионах Украины. А популярность евроатлантической интеграции в южных и восточных регионах сократилась за последний год. Неуверенность в западных институтах может вылиться в укрепление поддержки так называемой "швейцарской модели" для Украины, которую продвигает Рабинович и другие члены пророссийского лагеря,

– указал Кузьмич.

Также он отметил, что проблемой могут быть высокие антирейтинги прозападных кандидатов. Они варьируются от 68% негативного отношения к Юлии Тимошенко до 75% в случае премьер-министра Владимира Гройсмана и отрицательных 79% для Петра Порошенко.

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"Даже если политики, ставку на которых сделает Москва, не победят в президентской гонке, российское правительство попытается повлиять на украинские парламентские выборы. Если ее марионетки с контролем над СМИ получат места в Верховной Раде, Москва сможет в определенной степени формировать украинскую политику", – добавил эксперт.

Как менялись рейтинги кандидатов в президенты – инфографика

Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.



Все потому, что ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". Тогда же Вадим Новинский заявил, что партия "Оппоблок" не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении. Именно после этого Бойко и Левочкина исключили из партии. Ее руководителем стал Новинский.



А вот кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук избран председателем политсовета партии "За жизнь".



Сейчас идут разговоры о расколе внутри "Оппоблока", однако в партии это отрицают.

Кто такой Виктор Медведчук – смотрите видео



