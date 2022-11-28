Судячи з коментарів самих футболістів, у 2022 році професійну кар'єру завершать зіркові нападники Кріштіану Роланду та Ліонель Мессі. Окрім цього, попрощатися із футболом планують Дані Алвес, Мануель Ноєр, Карім Бензем, Олів'є Жиру та Лука Модрич.
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24 канал спільно з Vbet Україна відібрав легенд світового футболу, які цьогоріч попрощаються зі світовим турніром. Що варто знати про їхні найяскравіші досягнення, перемоги, поразки та очікування від ЧС-22 – дізнайтеся у нашому матеріалі.
Ліонель Мессі (35 років)
Зараз у 35-річного нападника є останній шанс стати чемпіоном світу / Фото Getty Images
Цьогоріч фани Мундіалю матимуть за честь спостерігати за п'ятим виїздом Мессі на чемпіонат світу з футболу. І, судячи з інтерв'ю аргентинця, він стане останнім. У попередніх ЧС Мессі сумарно забив 6 м'ячів, однак головний турнір досі не виграв.
Найближчим до перемоги футболіст опинився під час Мундіалю 2014 року, що відбувався в Бразилії. Тоді Аргентина потрапила у фінал, а Ліонель Мессі приніс своїй команді 4 голи та отримав звання найкращого гравця. Попри це, золото ЧС дісталось Німеччині.
Після цього за Мессі закріпився статус одного із наймотивованіших гравців. Зараз йому важливо доказати прихильникам, що не поступається у величі Пеле та Марадоні. Звідси якраз й азарт, із яким аргентинець боровся за довгоочікуваний трофей – Копа Америка-2021.
Попри те, що зараз у 35-річного нападника є останній шанс стати чемпіоном світу, перша гра "альбіселесте" шокувала вболівальників. Чи вдасться Аргентині та її лідеру реабілітуватися – стане відомо вже незабаром.
Олів'є Жіру (36 років)
До ЧС-2022 французькому форварду залишалося лише 2 голи до звання найкращого бомбардира в історії збірної Франції. За свою кар'єру він забив більше, ніж Платіні, Бензема чи Зідан та поступається лише Анрі (49 м'ячів проти 51). Того у Катарі Жіру може претендувати на важливу особисту перемогу. До того ж у виступах за збірну француз, як правило, демонструє непогані результати.
Олів'є Жіру натякнув що ЧС-22 стане для нього прощальним / Фото Getty Images
Усього Жіру провів у формі головної команди країни 3 матчі, отримавши чемпіонство разом зі збірною Франції у 2018 році.
Перед поїздкою у Катар Олів'є натякнув, що цей чемпіонат світу стане для нього останнім, проте на нещодавніх пресконференціях футболіст запевнив, що буде грати доти, доки тіло остаточно не відмовиться це робити. Однак, зважаючи на вік форварда, є шанси, що турнір 2022 року підсумує 11-річну кар'єру Жіру у французькій збірній.
Лука Модрич (37 років)
Лука Модрич дебютував на ЧС у 2006 році, однак тоді він не протримався на полі й 30 хвилин. Головним героєм збірної Хорватії він став у 2018 році, коли привів команду до фіналу, де вони програли збірній Франції. Сам Модрич на тому турнірі забив двічі та навіть був визнаний найкращим гравцем ЧС. Згодом футболіст завоював Золотий м'яч.
Модрич ще має шанс підкорити одне із локальних завдань / Фото Getty Images
Ймовірно, Лука вже досяг свого максимуму зі збірною й серйозно позмагатися за Кубок світу цьогоріч йому не вдасться. Втім, залишається шанс, що Модрич зможе підкорити якесь більш локальне завдання в Катарі. Наприклад, стати найкращим асистентом турніру або ж знову довести команду принаймні до півфіналу.
Ветеран Мундіалю Серхіо Рамос, який мав шанс зіграти на п'ятому поспіль чемпіонаті світу, не потрапив до складу іспанської збірної. Схоже, 36-рчний футболіст, який виступав в основному складі, також втратив можливість грандіозно попрощатися із вболівальниками зі всього світу.