Прошли обыски у скандального киевского застройщика Микитася

Прокуроры Генпрокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск по месту жительства одного из бывших народных депутатов Украины. Произошло это 11 декабря в пригороде Киева.

Соответствующую информацию обнародовали пресс-службы ГБР и ГПУ.

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В ГБР отметили, что следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривен.

В ГПУ добавляют, что сейчас правоохранители решают вопрос о наложении ареста на имущество, в частности обнаружено во время обыска.

В Бюро добавляют, согласно предварительной информации, в 2016 году нардеп подделал документы, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода он внес в свою декларацию народного избранника VII созыва.

В итоге следствие установило, что один человек из числа тех, с кем заключали договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы. Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Дело открыто по следующим статьям:

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества) .

(предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества) . подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (предусматривает штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.).

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