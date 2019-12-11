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      Прошли обыски у скандального киевского застройщика Микитася

      47 Читати новину українською
      Максим Микитась

      Прокуроры Генпрокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск по месту жительства одного из бывших народных депутатов Украины. Произошло это 11 декабря в пригороде Киева.

      Соответствующую информацию обнародовали пресс-службы ГБР и ГПУ.

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      В ГБР отметили, что следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривен.

      В ГПУ добавляют, что сейчас правоохранители решают вопрос о наложении ареста на имущество, в частности обнаружено во время обыска.

      В Бюро добавляют, согласно предварительной информации, в 2016 году нардеп подделал документы, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода он внес в свою декларацию народного избранника VII созыва.

      В итоге следствие установило, что один человек из числа тех, с кем заключали договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы. Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы.

      Сейчас продолжается досудебное расследование. Дело открыто по следующим статьям:

      • легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества) .
      • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (предусматривает штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.).

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      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Новости Киева ГПУ
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